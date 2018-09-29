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Четверо детей подорвались на мине в Горловке

30.09.2018 16:59 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В воскресенье стало известно о страшной трагедии в Горловке Донецкой области.

Там на противопехотной осколочной мине подорвались четверо детей. Трое погибли, один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Иван Приходько в соцсетях.

Напомним, что Горловка находится на территории, подконтрольной ДНР. По данным Приходько, мина взорвалась днем на окраине населенного пункта, в районе лесополосы. Там располагается блокпост.

Дополнительные подробности глава администрации обещает обнародовать позднее.

Это далеко не первая подобная трагедия на территории самопровозглашенных республик и в том числе Горловки. Летом также из-за взрыва мины в этих краях погибли юноша и девушка.

 
 
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В воскресенье стало известно о страшной трагедии в Горловке Донецкой области.
 
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