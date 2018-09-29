|
Четверо детей подорвались на мине в Горловке
Иллюстративное фото
Там на противопехотной осколочной мине подорвались четверо детей. Трое погибли, один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Иван Приходько в соцсетях.
Напомним, что Горловка находится на территории, подконтрольной ДНР. По данным Приходько, мина взорвалась днем на окраине населенного пункта, в районе лесополосы. Там располагается блокпост.
Дополнительные подробности глава администрации обещает обнародовать позднее.
Это далеко не первая подобная трагедия на территории самопровозглашенных республик и в том числе Горловки. Летом также из-за взрыва мины в этих краях погибли юноша и девушка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье стало известно о страшной трагедии в Горловке Донецкой области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)