Четверо детей подорвались на мине в Горловке

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Там на противопехотной осколочной мине подорвались четверо детей. Трое погибли, один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра городав соцсетях.Напомним, что Горловка находится на территории, подконтрольной ДНР. По данным Приходько, мина взорвалась днем на окраине населенного пункта, в районе лесополосы. Там располагается блокпост.Дополнительные подробности глава администрации обещает обнародовать позднее.Это далеко не первая подобная трагедия на территории самопровозглашенных республик и в том числе Горловки. Летом также из-за взрыва мины в этих краях погибли юноша и девушка.