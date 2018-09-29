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Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса

30.09.2018 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. 19-летний студент сделал редчайшую фотографию чихания оленя-альбиноса.  

Как сообщает BBC News Русская служба, 26 сентября Обан ван Ши поехал на мотоцикле в заповедник Брадгейт-парк в Лестерши. Парень захватил с собой цифровой фотоаппарат и несколько объективов.  

По словам Обана, он обратил внимание на отошедшего от стада белого оленя. После этого молодой человек подкрался к животному на расстояние около 10 метров, а затем нажал на спусковую кнопку фотоаппарата. И в этот момент парнокопытное чихнуло. Ван Ши сказал, что заметил чих только дома, когда собрался редактировать снимки.  

Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса
Фото: instagram.com/oban_van_schie  

«Неуловимый олень-альбинос во время чиха», – подписал фотографию юноша.  

Обан родился в Нью-Йорке, но сейчас живёт в Англии. С недавних пор парень увлёкся фотографией.  

Профессиональный фотографы отметили, что фото одинокого оленя-альбиноса само по себе представляет ценность.  

Весной 2018 года канадец снял на видео двух ссорившихся «человеческими» голосами диких рысей.  

Ролик посмотрели более 8 миллионов раз – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Великобритании. 19-летний студент сделал редчайшую фотографию чихания оленя-альбиноса.   Как сообщает BBC News Русская служба, 26 сентября Обан ван Ши поехал на...
 
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