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Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса
Новости Великобритании. 19-летний студент сделал редчайшую фотографию чихания оленя-альбиноса.
Как
По словам Обана, он обратил внимание на отошедшего от стада белого оленя. После этого молодой человек подкрался к животному на расстояние около 10 метров, а затем нажал на спусковую кнопку фотоаппарата. И в этот момент парнокопытное чихнуло. Ван Ши сказал, что заметил чих только дома, когда собрался редактировать снимки.
«Неуловимый олень-альбинос во время чиха», –
Обан родился в Нью-Йорке, но сейчас живёт в Англии. С недавних пор парень увлёкся фотографией.
Профессиональный фотографы отметили, что фото одинокого оленя-альбиноса само по себе представляет ценность.
Весной 2018 года канадец снял на видео двух ссорившихся «человеческими» голосами диких рысей.
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Новости Великобритании. 19-летний студент сделал редчайшую фотографию чихания оленя-альбиноса. Как сообщает BBC News Русская служба, 26 сентября Обан ван Ши поехал на...
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