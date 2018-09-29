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В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями.
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Однако протестующим возразили. Если юная леди родилась в Финляндии, выросла в Финляндии и является гражданкой Финляндии, то почему она не может быть «Мисс Финляндия»?
Также негодующим комментаторам сказали, что лучшего представителя страны и вообразить сложно. Воронкову называют смелой, искренней и свободно общающейся с людьми разных национальностей.
После своей победы Алина радостно рассказала в Instagram, что три года шла к своей цели.
««Мисс Финляндия-2018»! Мечты сбываются! Сильная вера в себя и в мои сильные стороны, а также желание добиться своего побуждали меня идти к мечте. Сегодня, 29.09 случилось нечто удивительное, когда называя новую мисс озвучили мой номер. У меня не хватит слов описать счастье и благодарность. Спасибо», –
Теперь Алина будет представлять страну в конкурсе «Мисс Вселенная – 2018». К слову, от России
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Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями. Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после победы 23-летней...
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