ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями

30.09.2018 16:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями.  

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после победы 23-летней Алины Воронковой появились протесты, поскольку хотя мать девушки принадлежит к этносу финнов-ингерманландцев, её отец из России.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Однако протестующим возразили. Если юная леди родилась в Финляндии, выросла в Финляндии и является гражданкой Финляндии, то почему она не может быть «Мисс Финляндия»?  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Также негодующим комментаторам сказали, что лучшего представителя страны и вообразить сложно. Воронкову называют смелой, искренней и свободно общающейся с людьми разных национальностей.  

После своей победы Алина радостно рассказала в Instagram, что три года шла к своей цели.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

««Мисс Финляндия-2018»! Мечты сбываются! Сильная вера в себя и в мои сильные стороны, а также желание добиться своего побуждали меня идти к мечте. Сегодня, 29.09 случилось нечто удивительное, когда называя новую мисс озвучили мой номер. У меня не хватит слов описать счастье и благодарность. Спасибо», – написала Воронкова.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями
Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Теперь Алина будет представлять страну в конкурсе «Мисс Вселенная – 2018». К слову, от России выступать будет Юлия Полячихина из Чувашской Республики.  

Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018» представит Мария Василевич – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями.   Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после победы 23-летней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси выбрана француженка Анаис Марин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика