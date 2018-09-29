ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белкоммунмаш" решил проблему с возгоранием электробусов

30.09.2018 18:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом в интервью агентству "Минск-Новости" заявил главный конструктор предприятия Олег Быцко.

Напомним, что в 2017 году инциденты с электробусами случались несколько раз. К примеру, 14 сентября транспорт загорелся в движении в районе моторного завода.
"Проблема оказалась в крышном вентиляторе голландского производства, - рассказал Олег Быцко. - Он был сделан из горючего пластика. К чести компании-поставщика, она полностью заменила все вентиляторы на невозгораемые на всех электробусах. Мы провели их дополнительные испытания в НИИ пожарной безопасности. Сейчас заказываем детали надлежащего качества - цена, конечно же, немного возросла. Но проблему с возгоранием мы решили. Вообще, каждый случай неполадок анализируем, устраняем слабые места как в конструкции, так и в применяемых материалах".
В настоящее время минские электробусы больше всего востребованы в белорусской столице. Ожидается, что к лету следующего года в Минске будет 80 подобных машин.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в интервью агентству "Минск-Новости" заявил главный конструктор предприятия Олег Быцко.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно женщина переполошила все службы города: упал лифт с детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика