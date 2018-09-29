"Белкоммунмаш" решил проблему с возгоранием электробусов

Напомним, что в 2017 году инциденты с электробусами случались несколько раз. К примеру, 14 сентября транспорт загорелся в движении в районе моторного завода.

"Проблема оказалась в крышном вентиляторе голландского производства, - рассказал Олег Быцко. - Он был сделан из горючего пластика. К чести компании-поставщика, она полностью заменила все вентиляторы на невозгораемые на всех электробусах. Мы провели их дополнительные испытания в НИИ пожарной безопасности. Сейчас заказываем детали надлежащего качества - цена, конечно же, немного возросла. Но проблему с возгоранием мы решили. Вообще, каждый случай неполадок анализируем, устраняем слабые места как в конструкции, так и в применяемых материалах".

В настоящее время минские электробусы больше всего востребованы в белорусской столице. Ожидается, что к лету следующего года в Минске будет 80 подобных машин.



