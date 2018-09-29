В Гродно женщина переполошила все службы города: упал лифт с детьми

На вызов прибыли спасатели, скорая и милиция. Выяснилось, что тревога была ложной. Трое ребят — две девочки и один мальчик — в лифте просто застряли. Хотя и перепугались, пишет

Соседка услышала крики детей и в панике стала обзванивать всевозможные службы.

Мама одной из застрявших в лифте девочек рассказала:

– Я вышла на лестничную клетку, чтобы посмотреть, что происходит. Сотрудник МЧС в этот момент говорил кому-то по рации, что поступило сообщение о падении лифта. Не передать словами, что я пережила в ту секунду. Благо почти сразу выяснилось, что тревога ложная и с детьми на самом деле все хорошо.





Она пояснила, что дети спускались на лифте вниз. На первом этаже подъемное устройство остановилось, но дверь так и не открылась.





Одна из девочек потом рассказала, что затем лифт снова поехал резко вверх, на 16-й этаж. Дети сильно испугались, начали плакать и кричать. Это услышала одна из жительниц дома и тотчас вызвала всех, кого только можно, – службу МЧС, милицию и врачей.





Правда, чтобы спасти ребят, потребовался один электромеханик, который за десять минут разрешил проблему.





– Когда я приехал на вызов, увидел, что в ситуации уже пытаются разобраться сотрудники МЧС, – рассказал электромеханик. – Им поступил вызов, будто лифт упал в шахту. На самом деле мы открыли дверь лифта и выпустили детей на 16-м этаже. Ребята были напуганы, это правда. Одна из девочек, выбегая, даже на радостях меня обняла. Тем не менее ситуация произошла штатная, такое периодически случается.





То, что с детьми сейчас все в порядке, подтвердили и их родители.