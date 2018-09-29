Британия отправляет в Арктику 800 военных из-за угрожающей активности России

Об этом рассказал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью газете The Sunday Telegraph .

По словам Уильямсона, в 2019 году Британия перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Британский министр обороны подчеркнул, что Россия вновь открыла в Арктике базы советских времен и нарастила активность своих подводных лодок в арктических водах – сегодня она соответствует уровню эпохи холодной войны.

В связи с этим Британия намерена продемонстрировать свое присутствие в этом регионе и "защитить свои интересы", заявил Уильямсон.

На новой военной базе будут также размещены военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сообщил Уильямсон. По его словам, в октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен холодной войны военные учения.