ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британия отправляет в Арктику 800 военных из-за угрожающей активности России

30.09.2018 17:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Великобритания усилит свое военное присутствие на территориях, прилегающих к Арктике, из-за роста активности российской армии в этом регионе.

Об этом рассказал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью газете The Sunday Telegraph.

По словам Уильямсона, в 2019 году Британия перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Британский министр обороны подчеркнул, что Россия вновь открыла в Арктике базы советских времен и нарастила активность своих подводных лодок в арктических водах – сегодня она соответствует уровню эпохи холодной войны.

В связи с этим Британия намерена продемонстрировать свое присутствие в этом регионе и "защитить свои интересы", заявил Уильямсон.

На новой военной базе будут также размещены военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сообщил Уильямсон. По его словам, в октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен холодной войны военные учения.

В них будут участвовать 40 тысяч солдат и офицеров из 30 стран НАТО и их партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии, сообщает DW.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания усилит свое военное присутствие на территориях, прилегающих к Арктике, из-за роста активности российской армии в этом регионе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика