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Премьер намекает местным властям на продажу госсобственности
Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже госнедвижимости (или с долей госсобственности) тем, кто ее арендует.
Руководителем группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Напомним, он также возглавляет Совет по развитию предпринимательства, пишет
Рабочая группа уполномочена при необходимости вносить госорганам и иным госорганизациям предложения по продаже недвижимости.
Госорганы должны будут направлять в Госкомимущество отказы в продаже недвижимости с пояснением причин. Госкомитет по имуществу, в свою очередь, будет ежемесячно передавать материалы рабочей группе.
Как уже говорилось, во главе группы — Александр Турчин.
Вот остальные участники:
• Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу (заместитель руководителя рабочей группы),
• Абрамов Вячеслав Анатольевич — заместитель председателя Государственного комитета по имуществу,
• Иванова Светлана Константиновна — первый заместитель начальника главного экономического управления — начальник управления прогноза и экономического развития главного экономического управления Аппарата Совета министров Республики Беларусь,
• Калинин Александр Федотович — председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей»,
• Матусевич Дмитрий Феофанович — заместитель министра экономики,
• Евсюков Александр Владимирович — начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел,
• Тарасевич Жанна Казимировна — директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского,
• Швец Александр Иосифович — председатель республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».
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Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже госнедвижимости (или с долей госсобственности) тем, кто...
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