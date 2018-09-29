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Премьер намекает местным властям на продажу госсобственности

30.09.2018 17:22 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже госнедвижимости (или с долей госсобственности) тем, кто ее арендует.

Руководителем группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Напомним, он также возглавляет Совет по развитию предпринимательства, пишет officelife.media.

Рабочая группа уполномочена при необходимости вносить госорганам и иным госорганизациям предложения по продаже недвижимости.

Госорганы должны будут направлять в Госкомимущество отказы в продаже недвижимости с пояснением причин. Госкомитет по имуществу, в свою очередь, будет ежемесячно передавать материалы рабочей группе.

Как уже говорилось, во главе группы — Александр Турчин.
Вот остальные участники:
Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу (заместитель руководителя рабочей группы),
Абрамов Вячеслав Анатольевич — заместитель председателя Государственного комитета по имуществу,
Иванова Светлана Константиновна — первый заместитель начальника главного экономического управления — начальник управления прогноза и экономического развития главного экономического управления Аппарата Совета министров Республики Беларусь,
Калинин Александр Федотович — председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей»,
Матусевич Дмитрий Феофанович — заместитель министра экономики,
Евсюков Александр Владимирович — начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел,
Тарасевич Жанна Казимировна — директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского,
Швец Александр Иосифович — председатель республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».


 
 
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Премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже госнедвижимости (или с долей госсобственности) тем, кто...
 
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