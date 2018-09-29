Премьер намекает местным властям на продажу госсобственности

officelife.media . Руководителем группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Напомним, он также возглавляет Совет по развитию предпринимательства, пишет





Рабочая группа уполномочена при необходимости вносить госорганам и иным госорганизациям предложения по продаже недвижимости.





Госорганы должны будут направлять в Госкомимущество отказы в продаже недвижимости с пояснением причин. Госкомитет по имуществу, в свою очередь, будет ежемесячно передавать материалы рабочей группе.





Как уже говорилось, во главе группы — Александр Турчин.

Вот остальные участники:

• Гаев Андрей Анатольевич — председатель Государственного комитета по имуществу (заместитель руководителя рабочей группы),

• Абрамов Вячеслав Анатольевич — заместитель председателя Государственного комитета по имуществу,

• Иванова Светлана Константиновна — первый заместитель начальника главного экономического управления — начальник управления прогноза и экономического развития главного экономического управления Аппарата Совета министров Республики Беларусь,

• Калинин Александр Федотович — председатель общественного объединения «Белорусский союз предпринимателей»,

• Матусевич Дмитрий Феофанович — заместитель министра экономики,

• Евсюков Александр Владимирович — начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел,

• Тарасевич Жанна Казимировна — директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского,

• Швец Александр Иосифович — председатель республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».



