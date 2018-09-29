Подбираем бюстгальтер по размеру и форме



Часто женщины сталкиваются с вопросом, как правильно подобрать бюстгальтер, чтобы был максимально комфортным, удобным, красиво поддерживал форму груди. Рассмотрим правила выбора белья.

Общие рекомендации выбора





Подготовка к покупке заключается в измерении параметров. Определять объем груди рекомендуется сантиметровой лентой, опустив при этом руки. Сначала определяются с размером пояса, потом чашки. Получив требуемый показатель, отправляются в магазин. На примерке не стоит торопиться: выделите на примерку 60-90 минут.

Будучи в магазине белья, подберите 8-10 моделей от разных брендов. Начинать подбор лучше с классических вариантов чашки, цвет — пастельный или черный, текстура — гладкая. Чашечку выбирают как мягкую, так и гладкую (в зависимости от собственных ощущений). Только после подбора классического бюстгальтера можно приступать к примерке других вариантов: пуш-ап, балконет, деми, с низким декольте.

Модели для примерки

Посетив магазин нижнего белья , чтобы правильно подобрать бюстгальтер, выбирают 10 моделей от 2 производителей. При этом соблюдают несколько правил. Две первые модели от каждого производителя подбирают согласно измерениям, проведенным дома. Вторую пару от разных брендов берут с меньшим объемом пояса, но большей чашкой. Третья пара вариантов — с меньшим поясом, но нужным размером чашки. Четвертая пара с большим размером чашки. Пятую пару выбирают, чтобы она была увеличена по всем параметрам — чашке, поясе.

Примерку начинают последовательно, смотрясь в зеркало. При этом внешний вид сверяют с критериями идеальной посадки, представленными ниже.

Критерии идеальной посадки бюстгальтера





Первое правило — косточки должны быть на ребрах, объем груди полностью захвачен. При некомфортном размещении груди, ее желании «вырваться» – чашка мала, а пояс – большой. Находясь в примерочной, руки поднимают вверх, проверяют фиксацию ремешка – он не должен подниматься.

Второе правило — отсутствие «морщин» на чашке. Грудь не выпадает в сторону, ее не прижимает наполовину чашкой.

Третье правило касается перемычки бюстгальтера. Ее расположение должно быть плоским, она будто бы «вжимается» в кожу. При наличии расстояния между перемычкой, телом, форма выбрана неверно, рекомендуется примерить изделие с меньшим поясом.

Затем обязательно обращают внимание на расположение бретелек. Они плотно фиксируются на теле. Консультанты магазинов часто рекомендуют проводить тест: снять бретельки, посмотреть на расположение пояса. При верном выборе бюстгальтера – ремешок остается зафиксированным на теле, отвисание чашечек допускается.

Бретельки также комфортно располагаются на плечах, не давя на тело. При этом — их не затягивают до максимально короткого показателя. При обнаружении проблемы, отсутствия результата после ослабления — берите чашку больше, но с меньшим поясом.

Внешний вид





Чтобы определить, что вы смогли правильно подобрать бюстгальтер, рекомендуется рассмотреть себя со всех сторон. Сзади пояс при верном подборе располагается прямой линией, вверх не поднимается, «крыльев» не создает. Между спиной, ремешком рекомендуется поставить два пальца. Пояс обязан их сдавить, но не позволять тянуть назад.

При опущении груди подтягивают бретельки, ведь грудь должна визуально выглядеть «возвышенной». Пояс не должен задираться, а лежать по боку — от чашечки до спины.

Зная, как правильно подобрать бюстгальтер, удастся приобрести качественное белье, которое будет гармонично украшать грудь.

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