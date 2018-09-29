|
В ООН новый спецдокладчик по Беларуси – француженка, которая знает беларуский язык
>
В ООН назначили нового докладчика по правам человека в Беларуси. Это Анаис Марин, француженка, которая знает беларуский язык и довольно критично высказывалась о нашей стране. Ее кандидатуу рекомендовал председатель Совета по правам человека ООН Воислав Шуц,
Мандат спецдокладчика по Беларуси был учрежден СПЧ ООН в июле 2012 года, а затем ежегодно продлевался. Спецдокладчик регулярно готовит отчеты о ситуации с правами человека в Беларуси, представляет их Совету и Генеральной Ассамблее ООН. Беларуские власти мандат спецдокладчика не признают и отказываются от сотрудничества с ним.
Понимает беларуский язык и умеет читать по-беларуски
Анаис Марин родилась в 1977 году. Политолог, специализируется на международных отношениях. Сотрудничала с Финским институтом международных отношений. Она свободно владеет французским, английским, русским и беларуским языками (только неизвестно, умеет ли она говорить на нашем языке, но читать и понимать точно может).
Была в списке невъездных в Беларусь
Об этом Анаис Марин рассказывала в 2013 году. Находится ли она в этом списке сейчас, точно не известно.
Выступала за продление санкций ЕС в отношении Беларуси
Анаис Марин настаивала на продлении санкций Евросоюза в отношении Беларуси, пока та не выполнит все требования ЕС. При этом считала, что санкции в отношении Беларуси не дают должного эффекта и что беларуские власти никогда не пойдут на реабилитацию политзаключенных. Тем не менее в 2016 году большинство санкционных мер были приостановлены.
Считала, что Беларуси не место в «Восточном партнерстве»
Марин утверждала, что Беларусь была включена в программу «Восточное партнерство» безосновательно – только из-за личных амбиций отдельных европейских чиновников. Также она говорила, что у ЕС нет конкретной программы развития отношений с Беларусью.
Уверена, что в ЕС нет политиков, которые на самом деле разбираются в «беларуском вопросе»
Анаис Марин выступала за «деполитизацию отношений» с Беларусью. Она заявляла, что в Евросоюзе нет политиков, которые понимают, что на самом деле происходит в нашей стране. При этом, говорила она, беларусы в своем большинстве не понимают, почему и зачем ЕС вводит свои санкции, и считают, что «в тюрьмах сидят не политзаключенные, а те, кого на самом деле не зря наказали».
Марин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ООН назначили нового докладчика по правам человека в Беларуси. Это Анаис Марин, француженка, которая знает беларуский язык и довольно критично высказывалась о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)