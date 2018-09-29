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В ООН новый спецдокладчик по Беларуси – француженка, которая знает беларуский язык

30.09.2018 18:17 — Разное | KYKY  
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В ООН назначили нового докладчика по правам человека в Беларуси. Это Анаис Марин, француженка, которая знает беларуский язык и довольно критично высказывалась о нашей стране. Ее кандидатуу рекомендовал председатель Совета по правам человека ООН Воислав Шуц, пишет euroradio.fm.

Мандат спецдокладчика по Беларуси был учрежден СПЧ ООН в июле 2012 года, а затем ежегодно продлевался. Спецдокладчик регулярно готовит отчеты о ситуации с правами человека в Беларуси, представляет их Совету и Генеральной Ассамблее ООН. Беларуские власти мандат спецдокладчика не признают и отказываются от сотрудничества с ним.

Понимает беларуский язык и умеет читать по-беларуски

Анаис Марин родилась в 1977 году. Политолог, специализируется на международных отношениях. Сотрудничала с Финским институтом международных отношений. Она свободно владеет французским, английским, русским и беларуским языками (только неизвестно, умеет ли она говорить на нашем языке, но читать и понимать точно может).

Была в списке невъездных в Беларусь

Об этом Анаис Марин рассказывала в 2013 году. Находится ли она в этом списке сейчас, точно не известно.

Выступала за продление санкций ЕС в отношении Беларуси

Анаис Марин настаивала на продлении санкций Евросоюза в отношении Беларуси, пока та не выполнит все требования ЕС. При этом считала, что санкции в отношении Беларуси не дают должного эффекта и что беларуские власти никогда не пойдут на реабилитацию политзаключенных. Тем не менее в 2016 году большинство санкционных мер были приостановлены.

Считала, что Беларуси не место в «Восточном партнерстве»

Марин утверждала, что Беларусь была включена в программу «Восточное партнерство» безосновательно – только из-за личных амбиций отдельных европейских чиновников. Также она говорила, что у ЕС нет конкретной программы развития отношений с Беларусью.

Уверена, что в ЕС нет политиков, которые на самом деле разбираются в «беларуском вопросе»

Анаис Марин выступала за «деполитизацию отношений» с Беларусью. Она заявляла, что в Евросоюзе нет политиков, которые понимают, что на самом деле происходит в нашей стране. При этом, говорила она, беларусы в своем большинстве не понимают, почему и зачем ЕС вводит свои санкции, и считают, что «в тюрьмах сидят не политзаключенные, а те, кого на самом деле не зря наказали».

Марин говорила: «Я не говорю, что необходимо деполитизировать отношения с режимом, что надо сотрудничать с режимом. Нет! Я говорю, что необходимо начинать третий путь для нормального сотрудничества на таком уровне, на котором и так уже идет сотрудничество. По отдельным секторам, по определенным темам сотрудничество все равно идет. Неофициально отдельные страны ЕС, к сожалению, ведут такое сотрудничество, бизнес идет отлично! Я говорю о том, что нужно это делать открыто, прозрачно. И чтобы представители гражданского общества могли мониторить происходящее».

 
 
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В ООН назначили нового докладчика по правам человека в Беларуси. Это Анаис Марин, француженка, которая знает беларуский язык и довольно критично высказывалась о...
 
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