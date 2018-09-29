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Смертельное ДТП в Дзержинском районе: пьяный водитель и 7 жертв
Фото: © Белновости
29.09.2018 вблизи населенного пункта Рябиновка (Дзержинский район) столкнулись микроавтобус и легковушка. О случившемся сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила к спасателям в 22:56. Требовалась помощь в деблокировке четырех пассажиров микроавтобуса. Бойцы МЧС спасли людей, а затем пострадавших граждан доставили в медучреждение для оказания необходимой медицинской помощи.
В УГАИ УВД Минского облисполкома уточнили детали аварии. Стало известно, что пьяный водитель Lexus IS 250 1988 года рождения ехал в сторону Минска, но на 321-м км трассы М1 врезался в микроавтобус Peugeot, который ехал в попутном направлении.
В результате «Пежо» вылетел в кювет. Погиб один из пассажиров микроавтобуса 1974 года рождения. Водитель Peugeot и 5 пассажиров получили травмы. В «Лексусе» никто не пострадал.
Ведется проверка.
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В Дзержинском районе произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
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