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Белорус одним ударом убил жителя Новороссийска
Фото: bloknot-krasnodar.ru
Последнему сильно досталось и его доставили в больницу. Медики выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, но что самое страшное, ушиб мозга. 25 сентября 50-летний мужчина скончался.
Потерпевшему нанесли 1 удар в область лица, после чего он потерял сознание и упал. Нападавший в содеянном уже признался и против него возбудили уголовное дело.
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В ночь на 14 сентября рядом с храмом в Новороссийске повздорили двое мужчин.
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