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Белорус одним ударом убил жителя Новороссийска

30.09.2018 18:51 — Разное | UDF  
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Фото: bloknot-krasnodar.ru
В ночь на 14 сентября рядом с храмом в Новороссийске повздорили двое мужчин. Одним из них оказался 33-летний гражданин Беларуси, а вторым — 50-летний местный житель, сообщает «Блокнот».

Последнему сильно досталось и его доставили в больницу. Медики выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, но что самое страшное, ушиб мозга. 25 сентября 50-летний мужчина скончался.

Потерпевшему нанесли 1 удар в область лица, после чего он потерял сознание и упал. Нападавший в содеянном уже признался и против него возбудили уголовное дело.

 
 
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В ночь на 14 сентября рядом с храмом в Новороссийске повздорили двое мужчин.
 
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