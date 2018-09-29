Белорус одним ударом убил жителя Новороссийска

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«Блокнот»

Последнему сильно досталось и его доставили в больницу. Медики выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, но что самое страшное, ушиб мозга. 25 сентября 50-летний мужчина скончался.Потерпевшему нанесли 1 удар в область лица, после чего он потерял сознание и упал. Нападавший в содеянном уже признался и против него возбудили уголовное дело.