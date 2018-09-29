Дизайнеры выпустили одежду, используя оптическую иллюзию, и всех поссорили



Фото © Instagram

Фото © Pretty Little Thing

Фото © Pretty Little Thing

Мода всегда была достаточно субъективной, однако некоторые предметы одежды порой вызывают всеобщее недоумение. И эти брюки стали тому подтверждением. Британский бренд Pretty Little Thing выложил своё дизайнерское новшество в "Инстаграме", и тут же в комментариях к фото началось возмущённое обсуждение.Пользователи не могли понять, что же надето на модели — шорты или брюки. Многие писали, что цвет материала был подобран крайне неудачно.Впрочем, на сайте бренда брюки выглядят не так странно и даже представлены в разных расцветках. Например, в чёрном цвете штаны не вызывают никаких вопросов. При этом их цена является вполне демократичной — £30 (около 2600 рублей).Pretty Little Thing — это молодой модный бренд из Британии, дизайнеры которого занимаются созданием и продажей одежды, обуви и аксессуаров. В основном он ориентируется на молодых девушек от 16 до 34 лет.