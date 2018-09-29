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Дизайнеры выпустили одежду, используя оптическую иллюзию, и всех поссорили

30.09.2018 18:49 — Разное | UDF  
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Фото © Instagram
Под фотографией в "Инстаграме" пользователи Сети начали спорить — шорты это или брюки?

Мода всегда была достаточно субъективной, однако некоторые предметы одежды порой вызывают всеобщее недоумение. И эти брюки стали тому подтверждением. Британский бренд Pretty Little Thing выложил своё дизайнерское новшество в "Инстаграме", и тут же в комментариях к фото началось возмущённое обсуждение.

Пользователи не могли понять, что же надето на модели — шорты или брюки. Многие писали, что цвет материала был подобран крайне неудачно.

Дизайнеры выпустили одежду, используя оптическую иллюзию, и всех поссорили

Фото © Pretty Little Thing

Впрочем, на сайте бренда брюки выглядят не так странно и даже представлены в разных расцветках. Например, в чёрном цвете штаны не вызывают никаких вопросов. При этом их цена является вполне демократичной — £30 (около 2600 рублей).

Дизайнеры выпустили одежду, используя оптическую иллюзию, и всех поссорили

Фото © Pretty Little Thing

Pretty Little Thing — это молодой модный бренд из Британии, дизайнеры которого занимаются созданием и продажей одежды, обуви и аксессуаров. В основном он ориентируется на молодых девушек от 16 до 34 лет.

 
 
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Под фотографией в "Инстаграме" пользователи Сети начали спорить — шорты это или брюки?
 
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