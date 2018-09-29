"Раздевают догола и заставляют танцевать в парах". Опубликовано видео издевательств в исправительной колонии в РФ

«Дождь» опубликовал фрагмент видеозаписи , на которой, как утверждает канал, сняты издевательства над заключенными исправительном колонии № 7 в Омске (осторожно, это видео может вас шокировать).



На видео раздетые догола заключенные сидят на корточках головами к стене, затем танцуют в парах. В другом кадре видно, как они — уже в одежде — приседают с грузом на плечах. Видео сделано в декабре 2015 года, пишет «Дождь». Канал не сообщает, как получил запись.



По информации «Дождя», на видео снят инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который в начале сентября был осужден на два года колонии по обвинению в превышении полномочий.



Ранее о том, что осужденных в ИК-7 принуждали танцевать друг с другом голыми, рассказала адвокат «Руси сидящей» Вера Гончарова. Она упоминала о существовании видеозаписи с такими танцами. По ее словам, 2 апреля 2018 года это видео показали в программе «Жесть» на омском канале «Антенна-7». Позже видео исчезло со страницы канала на ютьюбе. Ведущий программы «Жесть» Александр Твердовский сказал Гончаровой, что оно «самоудалилось по неизвестным причинам».



По рассказам бывших заключенных ИК-7, сотрудники колонии не только заставляли их танцевать голыми, но и применяли другие виды пыток, в частности, били током, душили пакетом, заставляли стоять раздетыми на морозе, а также мочились на них.

В августе начальник управления ФСИН по Омской области Сергей Корючин был отправлен в отставку. По словам омской правозащитницы Ирины Зайцевой, он знал о пытках в ИК-7.