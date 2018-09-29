"Это самый эффективный метод". Ученый рассказал, как избежать инфаркта

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Заплатка на сердце





Умирает каждый второй

"На зарядку становись"

Как обмануть наследственность

Осенью 2014 года ученые из медицинской школы Стэнфордского университета оперировали свинью. За несколько дней до этого животное перенесло приступ, после которого на сердце остались рубцы: примерно то же самое происходит с человеком при инфаркте.Воспользовавшись недавними исследованиями испанских коллег, медики создали специальную заплатку на основе бесклеточного коллагена, в который встроили белок FSTL1. Это вещество из эпикардиальной ткани отличается способностью восстанавливать клетки сердечной мышцы. Расчет был прост: заплатка должна улучшить обновление имеющихся клеток и стимулировать рост новых.Такой подход полностью оправдался: сердце свиньи быстро заживало и в целом функционировало лучше. Похожие результаты дали и опыты на мышах. Причем им не требовалось вводить иммуносупрессоры, чтобы подавить отторжение заплаток организмом, поскольку не было чужеродных клеток.Исследователи обещают приступить к клиническим испытаниям на людях в ближайшие два года. Если все пройдет успешно, это серьезно изменит ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которую сейчас никак не назовешь радужной.рассказывает академик, директор клиники госпитальной терапии Первого государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук.Список наиболее опасных болезней возглавляют артериальная гипертония и атеросклероз, включая острый инфаркт миокарда и ишемическую болезнь сердца. По словам академика, от этого погибает около 90 процентов пациентов-сердечников.В группе риска — женщины после 45 лет и мужчины старше тридцати пяти. В организме начинают происходить возрастные гормональные сдвиги, и болезни, связанные с сердцем, переносятся гораздо тяжелее. По словам Беленкова, данная группа профилактики — нововведение этого года.— подчеркивает академик.В последние годы наблюдается значительный прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Например, сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали с помощью 3D-печати полностью функционирующее искусственное сердце, а международная группа ученых разработала вживляемый рукав для сердца, помогающий перекачивать кровь. Тем не менее профилактика остается самым действенным средством борьбы с инфарктом и ишемической болезнью.— говорит Юрий Беленков.Всего двадцать минут зарядки в день защитят сердце, кости и мускулы от повреждений и значительно снизят риск развития инфаркта или инсульта, а две горсти орехов в неделю уменьшат вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть. В недавнем исследовании ученые из Германии и Великобритании показали, что четыре чашки кофе в неделю благотворно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также помогают от сахарного диабета.объясняет академик Беленков.Даже если человек оказался в группе риска, это не означает, что у него непременно будут болезни сердца.— заключает эксперт.