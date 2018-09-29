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"Это самый эффективный метод". Ученый рассказал, как избежать инфаркта
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Заплатка на сердце
Осенью 2014 года ученые из медицинской школы Стэнфордского университета оперировали свинью. За несколько дней до этого животное перенесло приступ, после которого на сердце остались рубцы: примерно то же самое происходит с человеком при инфаркте.
Воспользовавшись недавними исследованиями испанских коллег, медики создали специальную заплатку на основе бесклеточного коллагена, в который встроили белок FSTL1. Это вещество из эпикардиальной ткани отличается способностью восстанавливать клетки сердечной мышцы. Расчет был прост: заплатка должна улучшить обновление имеющихся клеток и стимулировать рост новых.
Такой подход полностью оправдался: сердце свиньи быстро заживало и в целом функционировало лучше. Похожие результаты дали и опыты на мышах. Причем им не требовалось вводить иммуносупрессоры, чтобы подавить отторжение заплаток организмом, поскольку не было чужеродных клеток.
Исследователи обещают приступить к клиническим испытаниям на людях в ближайшие два года. Если все пройдет успешно, это серьезно изменит ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которую сейчас никак не назовешь радужной.
Умирает каждый второй
"В структуре смертности на сердечно-сосудистые заболевания приходится 56 процентов. Этот показатель характерен для всех развитых стран Европы, но в абсолютных значениях в России умирает больше: в год — около миллиона человек", — рассказывает академик Юрий Беленков, директор клиники госпитальной терапии Первого государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук.
Список наиболее опасных болезней возглавляют артериальная гипертония и атеросклероз, включая острый инфаркт миокарда и ишемическую болезнь сердца. По словам академика, от этого погибает около 90 процентов пациентов-сердечников.
В группе риска — женщины после 45 лет и мужчины старше тридцати пяти. В организме начинают происходить возрастные гормональные сдвиги, и болезни, связанные с сердцем, переносятся гораздо тяжелее. По словам Беленкова, данная группа профилактики — нововведение этого года.
"Сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и это общемировая тенденция. С другой стороны, во всех странах, в том числе в России, создают группы наблюдения за пожилыми людьми — пациентами старше 75, 80 и даже 90 лет. Люди живут дольше, и это связано не только с повышением уровня жизни, но и с улучшением профилактики", — подчеркивает академик.
"На зарядку становись"
В последние годы наблюдается значительный прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Например, сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали с помощью 3D-печати полностью функционирующее искусственное сердце, а международная группа ученых разработала вживляемый рукав для сердца, помогающий перекачивать кровь. Тем не менее профилактика остается самым действенным средством борьбы с инфарктом и ишемической болезнью.
"Правильно питаться, заниматься спортом и следить за здоровьем: регулярно проверять давление, частоту пульса, уровень холестерина и сахара крови. Да, это скучно и тяжело, но это самый эффективный на сегодня метод", — говорит Юрий Беленков.
Всего двадцать минут зарядки в день защитят сердце, кости и мускулы от повреждений и значительно снизят риск развития инфаркта или инсульта, а две горсти орехов в неделю уменьшат вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть. В недавнем исследовании ученые из Германии и Великобритании показали, что четыре чашки кофе в неделю благотворно влияют на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также помогают от сахарного диабета.
Как обмануть наследственность
"Есть генетически жестко детерминированные заболевания сердца. Например, гипертрофическая кардиомиопатия или гиперхолестеринемия. Я встречал такие случаи в своей практике, это небольшая доля сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще речь идет о генетически обусловленной предрасположенности. Скажем, если у бабушки и мамы гипертоническая болезнь, то у внучки, конечно, будет выраженная к ней предрасположенность. Не факт, что она заболеет. Но если не следить за собой, неправильно питаться, вести нездоровый образ жизни, то с вероятностью 90 процентов болезнь разовьется", — объясняет академик Беленков.
Даже если человек оказался в группе риска, это не означает, что у него непременно будут болезни сердца.
"В последние несколько лет ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшается. Сказывается информированность населения, внедрение более современных методов лечения и новых препаратов. И конечно, профилактика. Как бы мы ни ругались, но она действует, и это достаточно серьезный аргумент”, — заключает эксперт.
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От сердечно-сосудистых заболеваний в год умирает около миллиона россиян.
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