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Усманов: в России остался только один олигарх

30.09.2018 18:33 — Разное | Интерфакс  
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Олигархов в России почти не осталось, но один, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, все же есть, считает бизнесмен Алишер Усманов.

"Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать - "фаворит королевы". В данном случае олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился. Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит - до сих пор катится", - сказал А.Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отказавшись уточнить, о ком идет речь.

"Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет", - заявил А.Усманов, назвав критерием отнесения к олигархии факт получения бизнеса от власти.

На просьбу охарактеризовать Романа Абрамовича и Олега Дерипаску (оба, как и А.Усманов, на разных этапах были вовлечены в дискуссии о дальнейшей судьбе "Норильского никеля", которые в итоге не изменили status quo - основным владельцем компании остался Владимир Потанин - ИФ), предприниматель ответил: "Крупные бизнесмены, ведущие бизнесмены, лучшие бизнесмены, талантливые бизнесмены, и так далее, и тому подобное", подчеркнув, что ни того, ни другого олигархом не считает.

 
 
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Олигархов в России почти не осталось, но один, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, все же есть, считает бизнесмен Алишер Усманов.
 
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