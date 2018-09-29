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Какой будет погода в первые дни октября
Прогноз погоды на ближайшие дни.
1 октября без осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по югу местами заморозки до 0..-3°С, максимальная – днем +12..+18°С, сообщает сайт
2 октября ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, днем потеплеет до +10..+17°С.
3 октября ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, днем – до +7..+14°С.
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Прогноз погоды на ближайшие дни.
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