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Гиперкар по имени One: в Mercedes-AMG дали имя своему флагману

30.09.2018 18:56 — Разное | Партизан  
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Гиперкар, подготовленный специалистами отделения Mercedes-AMG, ранее известный как Project One, теперь больше не проект — товарная версия гибридного купе получит имя One. Об этом в Mercedes сообщили официально.
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А пока в Англии продолжается тестирование автомобиля на испытательных стендах и на гоночных трассах. В частности, в аэродинамической трубе испытывается активный аэродинамический обвес, включающий многосекционный задний спойлер, выдвигающийся в два положения и призванный обеспечить максимальную прижимную силу в гоночном режиме.
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Кроме того, уже сейчас потенциальные клиенты могут получить информацию о том, как продвинулась разработка One. Для этого в Mercedes-AMG построили передвижной шоу-рум в виде специального полуприцепа, находящегося на территории мюнхенского филиала Mercedes. В нем экспонируется сам автомобиль, работает кафе-бар, есть лаунж-зона, а также анимации на сенсорных экранах, образцы материалов и цветовых решений.

Напомним, что оснащается One гибридной силовой установкой, включающей 1,6-литровый бензиновый мотор с ресурсом до 50 000 км и квартет электродвигателей — в сумме агрегаты развивают свыше 1000 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость гиперкара Mercedes-AMG — 351 км/ч, всего на фирме соберут 275 таких машин. К слову, весь тираж One уже распродан.

 
 
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Гиперкар, подготовленный специалистами отделения Mercedes-AMG, ранее известный как Project One, теперь больше не проект — товарная версия гибридного купе получит имя One. Об...
 
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