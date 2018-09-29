Гиперкар по имени One: в Mercedes-AMG дали имя своему флагману

А пока в Англии продолжается тестирование автомобиля на испытательных стендах и на гоночных трассах. В частности, в аэродинамической трубе испытывается активный аэродинамический обвес, включающий многосекционный задний спойлер, выдвигающийся в два положения и призванный обеспечить максимальную прижимную силу в гоночном режиме.

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Кроме того, уже сейчас потенциальные клиенты могут получить информацию о том, как продвинулась разработка One. Для этого в Mercedes-AMG построили передвижной шоу-рум в виде специального полуприцепа, находящегося на территории мюнхенского филиала Mercedes. В нем экспонируется сам автомобиль, работает кафе-бар, есть лаунж-зона, а также анимации на сенсорных экранах, образцы материалов и цветовых решений.





Напомним, что оснащается One гибридной силовой установкой, включающей 1,6-литровый бензиновый мотор с ресурсом до 50 000 км и квартет электродвигателей — в сумме агрегаты развивают свыше 1000 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость гиперкара Mercedes-AMG — 351 км/ч, всего на фирме соберут 275 таких машин. К слову, весь тираж One уже распродан.