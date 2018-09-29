Лженаучное жонглирование: О чём говорит Индекс социального прогресса

Идеи Майкла Портера, профессора Гарвардской бизнес-школы, Скотта Стерна из MIT нашли поддержку среди мощных корпоративных спонсоров (фонд Форда, фонд Сколла и фонд Херона) - так получился Индекс социального прогресса и организация Social Progress Imperative во главе с Майклом Грином. Индекс претендует на целостную, универсальную оценку состояния социальности страны.





Справка «БелГазеты». Индекс социального прогресса основан на следующих принципах: 1) анализ исключительно социальных и экологических индикаторов (исключение экономических показателей); 2) оценка результатов, а не вклада (outcomes not inputs), например, оценка состояния здоровья, а не то, сколько денег расходуется на здравоохранение; 3) целостный, холистический подход, единый для всех стран; 4) практичность и генерация рекомендаций к действию. Индекс состоит из 12 компонентов и 51 показателя. Оценивается 146 стран мира (98% населения Земли).





По мнению авторов, Индекс оценивает реальное качество жизни вне зависимости от экономических индикаторов, как будто ответы на вопросы «у меня достаточно еды», «у меня есть кров», «могу ли я получить образование» возможны без экономических показателей.





Справка «БелГазеты». С 2014г. средний показатель социального прогресса по миру (шкала от «0» - отсутствие социальности, «100» - гармоничная, полная социальность) увеличился с 61,8 п. до 63,46. Улучшение отмечено по 9 из 12 показателей. При этом по фактору «личные права» наблюдается ухудшение, как и по фактору «личная безопасность». С 2014г. 133 из 146 стран отметили улучшение показателей социального прогресса. Авторы доклада особо подчеркивают регресс США, которые ухудшили свой показатель с 85,7 балла до 84,78, скатившись на 25-е место.





Лидерами Индекса стали Норвегия, Исландия, Швейцария, Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Люксембург, Германия, Новая Зеландия, Швеция, Ирландия, Британия и Канада. Отметим позиции стран бывшего совка: Словения - 22-е место, Чехия - 26-е, Эстония - 27-е, Литва - ­31-е, Польша - 32-е, Венгрия - 36-е, Латвия - 39-е, Болгария - 40-е. Как видим, вступление стран Центральной и Восточной Европы в ЕС привело не к социальным катастрофам, а, наоборот, к улучшению качества жизни.





НЕОЖИДАННЫЙ РЫВОК БЕЛАРУСИ





Индексе-018 Беларусь совершила очень большой прыжок вверх, сразу на 19 мест. В 2017г. наша страна была на 65-м месте, а в Индексе-2018 - на 46-м. Для сравнения: Россия в 2017г. была на 67-м месте, оказалась на 60-м, Украина так и осталась на 64-м, Казахстан был на 74-м месте, оказался на 71-м, Молдова была на 71-м месте, оказалась на 69-м. Беларусь вошла в десятки стран в наибольшим улучшением показателем Индекса. Авторы Индекса удивили целым рядом оценок показателей Беларуси. Понятное дело, что по базовым потребностям населения, питанию, водоснабжению, проживанию, доступу к базовым знаниям у нас все в порядке. По этим показателям мы никогда не опустимся ниже неблагополучных стран Африки, Азии или Латинской Америки. Вот индикаторы, которые обеспечили резкий скачок вперед. В 2017г. по фактору «личные права» у нас было 23,49 балла, а в 2018г. - 61,12. Здесь рассматриваются такие показатели, как политические права (Беларусь - 125-е место из 146 стран), свобода выражения (120-е), свобода религии (92-е), доступ к судебной, правоохранительной системе (88-е) и права собственности женщин (64-е). Заметим, что в Индексе-2017 эксперты оценивали показатель «права собственности», и по нему Беларусь была на далеком 102-м месте. Стоило добавить одно слово «права собственности женщин», и Беларусь сразу же взлетела на 64-е место. Смешно, если бы не было грустно от такого подхода к оценке социального прогресса. Резкое улучшение произошло по фактору «здоровье и здоровый образ жизни».





В Индексе-2017 Беларусь имела 45,11 балла, в 2018г. - 63,38. Сравним составляющие этой оценки. По продолжительности жизни после достижения 60-летнего возраста в Индексе-2017 Беларусь была на 74-м месте, а в Индексе-2018 - на 83-м. По показателю «преждевременные смерти от незаразных болезней» в 2017г. мы были на 119-м месте, в 2018г. - на 120-м. В Индексе-2017 учитывался фактор «самоубийства». По нему Беларусь была на 125-м месте. В Индексе-2018 этого показателя не оказалось. Зато появились два новых: доступ к базовым услугам системы здравоохранения (Беларусь на 38-м месте) и доступ к качественной системе здравоохранения (37-е). Вот такая манипуляция - и никакого мошенничества. Один плохой показатель заменили двумя хорошими для Беларуси - и вот скачок на 55 мест.





ИНДИКАТОРЫ В ПОДДЕРЖКУ БОЛЬШОГО ГОСУДАРСТВА





Индекс социального прогресса - опасный и лженаучный эксперимент. В нем перепутаны причинно-следственные связи, а также отсутствует указание на реальные моторы социального, экономического развития и роста. Опасен он тем, что полисимейкеры могут буквально принять выводы и рекомендации оторванных от реалий развивающихся и бедных стран экспертов, которые по духу очень близки ООН и другим международным организациям, стоящим на позиции всеобщей теории государственного интервенционизма. Оказывается, права собственности женщин важнее просто прав собственности. Фактор «женщины» вставляют куда ни попадя. Если так дальше пойдет, то скоро появится коэффициент корректировки ВВП, инвестиций или доходов на гендерное равенство. Развивающимся странам предложат радоваться не столько зарплате, которую они получают на руки, а тому, что она с гендерным коэффициентом будет выше на 10-30%. С такой методикой у нас уже давно по $500 вышло. Легко представить, какие выводы могут сделать белорусские власти из Индекса социального прогресса. Раз произошло такое резкое улучшение позиции Беларуси, значит, мы, чиновники и политики, все делаем правильно, все для людей. Смотрите, прогресс по правам человека и по здоровью. Да, зарплата по $500 не получилась. Да, по производительности труда мы в 3-5 раз отстаем от Евросоюза. Да, страна попала в долговую яму. Да, всеохватывающий сектор госпредприятий токсичен, недисциплинирован и неэффективен, но «мы же для людей стараемся».





Вот американские эксперты из Social progress imperativeтак оценили старания белорусской вертикали. Ей в помощь еще один показатель - Индекс человеческого развития от ООН. По нему в 2018г. Беларусь заняла 53-е место. Есть еще Индекс качества окружающей среды от Yale University - в 2018г. Беларусь заняла в нем 44-е место. Официоз любит бравировать количеством коек на душу населения, охватом населения системой высшего образования или количеством женщин в так называемом парламенте. Он манипулирует разными международными рейтингами, в которых нет оценки Минздрав-гейта, удушающих монополистических и дискриминационных практик госсектора, деградации системы образования и демографический ямы. Здесь нет оценки качества госуправления и прав собственности предпринимателей. Нет оценки упущенной выгоды Беларуси от жесткого торгового протекционизма, закрепощения предпринимательства и криминализации экономической деятельности. Зато в подобных умственных экспериментах можно найти много рекомендаций в пользу роста госрасходов и инвестиций. Мол, государство в отличие от предпринимателя заботится о человеке, а не только о прибыли.





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Индекс социального прогресса - провальный проект. Его авторы хотели сделать революцию в измерении социального прогресса, а сделали нечто наподобие Индекса человеческого развития ООН. Он может стать источником ложных, опасных действий полисимейкеров в сфере социально-экономической политики. И еще одной попыткой обелить Большое государство - самый опасный институт для социального прогресса.











