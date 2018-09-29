«Умная» бутылка вина: стартап, собравший $6 млн, закрылся

О том, что произошло, рассказывает Business Insider.

БУТЫЛКА НА МИЛЛИОНЫ

Калифорнийский стартап Kuvée начался с посиделок в кругу друзей за бокалом вина. Однажды вечером будущие основатели компании Виджай Манвани, Джофф Лансберии Майк Томович задумались над тем, как здорово, если бы бутылки были «умнее». И в 2013 году коллеги уже обдумывали дизайн своего детища, а всего через год был готов первый прототип.

Бутылка FreshPour — это необычная продвинутая матрешка. Снаружи — непроницаемый смарт-корпус с сенсорным экраном, физической кнопкой и модулем Wi-Fi, а внутри — алюминиевая емкость-картридж с вином емкостью 0,75 литра и RFID-меткой. Такая многослойность помогает напитку храниться в течение 30-60 дней, после того как емкость откупорили. На дисплее смарт-бутылки отображается не только название напитка, но также информация о винограднике и рекомендации. Как только запасы картриджей заканчивались, заказ на новую партию можно было оформить прямо с экрана бутылки.









Kuvée основательно подготовилась к запуску FreshPour и, чтобы удовлетворить потребительский спрос, заключила партнерские соглашения с дюжиной виноделов. Владельцам смарт-бутылок предлагалась винная карта из 48 наименований. Стартап, который «засветился» на краудфандинговой площадке Indiegogo, «выстрелил»: привлек внимание известных СМИ и инвесторов, а ограниченный тираж бутылок, доступный для предзакза, раскупили всего за 3 часа . Все шло гладко, и ничто не предвещало беды.

ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ

В 2016 году стартовали поставки супербутылок от Kuvée, и география доставки постоянно расширялась. Если по предзаказу набор из смарт-бутылки и четверки картриджей с вином разных сортов можно было прикупить за $175, то позже ценник вырос в два раза — до $349. От инвесторов, в числе которых были Founder Collective и General Catalyst, молодой стартап отхватил $6 млн — примерно столько же в прошлом году с японских криптокошельков своровали хакеры .

На днях клиенты получили от генерального директора Kuvée Виджая Манвани прощальное письмо, котором глава приносил извинения и сообщал, что 26 марта стартап перестанет существовать. Главной причиной его «смерти», по словам Манвани, стал октябрьский пожар в Калифорнии — самый сильный в регионе за всю историю. Катастрофа унесла жизни десятков людей, а также уничтожила множество виноградников в долине Напа. Пожар пришелся как раз на момент сбора урожая.



