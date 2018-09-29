Банковские вклады перестают быть источником дохода. Куда инвестировать?

Срочные валютные вклады физлиц неуклонно сокращаются на протяжении многих месяцев, а вот переводные депозиты, то есть депозиты до востребования, демонстрируют впечатляющие темпы роста. По итогам января — августа 2018 года объемы средств физлиц на таких счетах увеличились на 35 %, а за прошлый год — на 61,5 %. Судя по всему, многие белорусы не готовы принимать ограничения по срочным вкладам в обмен на 1—2 % годовых и теперь предпочитают держать валюту просто на карточках — пусть без дополнительного дохода, зато всегда под рукой, пишет сайт

Доходнее, но без гарантий. Только депозитами рынок инвестиционных инструментов Беларуси не ограничивается. Ближайшая альтернатива банковским вкладам найдется на рынке ценных бумаг. Речь идет об облигациях. Это тоже пассивный инструмент, не требующий от инвестора никаких дополнительных телодвижений: вложил деньги, периодически получаешь процентный доход, а в установленный срок полностью возвращаешь вложенное. Просто и удобно, хотя и не без нюансов.





В отличие от депозитов проценты по облигациям, как правило, выплачиваются куда реже, чем раз в месяц, например, раз в квартал, раз в полгода, а то и вовсе в конце срока. Зачастую сроки обращения облигаций исчисляются годами, поэтому размещение средств на месяц-другой, за редкими исключениями, не представляется возможным. Кроме того, облигации не пополняются. Это означает, что копить на них не получится.





Облигации подходят тем, у кого уже есть кое-какой капитал. Впрочем, о значительных вложениях речь не идет. Если говорить о валютных облигациях, то минимальная сумма вложений может начинаться от 100 долларов. Имея на руках 1000 долларов, можно выбирать уже среди весьма широкого ассортимента бумаг.





В Беларуси облигации выпускают Министерство финансов, банки и другие компании. Ставки начинаются от 3,5—4 % годовых и могут достигать 7—8 % в зависимости от рисков, которые берет на себя инвестор. Доходность по бумагам Минфина ниже, чем по корпоративным облигациям. Особое внимание следует обращать на риски, поскольку, в отличие от депозитов, возврат средств, вложенных в облигации, не гарантируется государством.





Золотой запас. Еще один вариант размещения свободных средств — драгметаллы, в частности золото. Весьма распространен миф о том, что золото — вечная ценность, которая непременно гарантирует сохранность средств. Это соответствует действительности лишь отчасти. Золотые слитки на самом деле являются материальным активом, который не может полностью обесцениться ни при каких условиях. Однако он вполне может подешеветь, что регулярно и происходит. Иными словами, инвестируя в слитки, вы в любом случае не потеряете свой капитал полностью, правда, при этом можете не только не получить прибыль, но и понести убытки.





Также следует учитывать, что банки продают слитки значительно дороже, чем покупают. Разница между ценой покупки и ценой продажи может составлять от 5 до 40 %. Следовательно, чтобы слиток принес доход, необходимо, чтобы драгметалл подорожал как минимум на 5—40 %. Это возможно, однако такой рост не гарантирует никто. Судите сами: с начала 2018 года на мировом рынке золото подешевело на 7,7 %, по итогам 2017-го подорожало на 12 %, по итогам 2016-го прибавило в цене 9,4 %, а по итогам 2015-го просело на 10 %. Случалось, что за год золото дорожало в несколько раз или дешевело на треть. С учетом всех обстоятельств золото наиболее интересно как долгосрочный актив, при этом не стоит вкладывать в него все свободные деньги: 10—15 % средств будет достаточно.









Высокий риск криптовалют. В нынешнем году шум вокруг криптовалют поутих, однако этот рынок никуда не исчез, просто обвал биткоина с 20 тыс. до 6 тыс. долларов поумерил пыл юных инвесторов. Многие случайные игроки, которые в 2017 году пришли на этот рынок, чтобы сделать миллионы из воздуха, потеряли интерес к криптовалютам и вернулись к повседневным делам.





Криптовалютам все так же свойственна высокая волатильность, но очевидно, что по сравнению с прошлым годом котировки стали более стабильными. Это можно связать в том числе с тем, что на смену мелким частным спекулянтам все чаще приходят крупные институциональные инвесторы, практикующие более сдержанные инвестиционные стратегии. Примечательно, что такие акулы бизнеса, как Сорос и Рокфеллеры, вложились в крипто валюты только в нынешнем году, после того как котировки биткоина обвалились в несколько раз.





Некоторое время назад одним из главных рисков крипторынка считался массовый запрет токенов государствами. Однако уже сейчас очевидно, что такой сценарий едва ли может воплотиться в жизнь: большинство стран предпочитают идти по пути легализации и регулирования.





Есть ли у криптовалют будущее? Почему бы и нет. Однако нужно помнить, что риски на данном рынке велики. Впрочем, это свойственно всем инструментам с потенциально высокой доходностью.





Разработано множество различных подходов к инвестициям в криптовалюты. Самым консервативным из них является, пожалуй, стратегия buy & hold («купить и держать»). Как и в случае с золотом, я не рекомендовала бы вкладывать в криптовалюты более 10—15 % свободных средств.





Привычная недвижимость. Испокон веков люди вкладывали деньги в недвижимость. Такие инвестиции популярны и сегодня. Доход может принести не только рост рыночной стоимости квадратного метра, но и плата за аренду. Разумеется, на этом рынке тоже никто не даст никаких гарантий: цены на недвижимость могут расти, а могут и падать. Как и в случае с золотом, сценарий обесценения до полного нуля невозможен.





Инвестируя в недвижимость, следует помнить, что это не самый ликвидный актив, то есть недвижимость трудно быстро продать по рыночной цене. Такие инвестиции носят средне- или долгосрочный характер.





Существенным минусом является значительный стартовый капитал. Однако для тех, у кого он есть, вложения в недвижимость могут быть весьма интересны. Например, разместив 70 тыс. долларов в банковский депозит под 1,5 % годовых, за год можно заработать 1050 долларов, в облигации под 5 % — 3500 долларов. Если же на эти 70 тыс. долларов купить квартиру и сдавать ее за 300—400 долларов в месяц, то за год можно заработать 3,6—4,8 тыс. долларов. Это больше, чем доход по облигациям, однако, во-первых, ставка по ним может быть и выше; во-вторых, при сдаче квартиры в аренду нужно уплачивать как минимум налог; в-третьих, данный пример не учитывает динамику рыночной стоимости квадратного метра. На практике инвестиции в недвижимость могут оказаться как более, так и менее выгодными.





Есть и другие варианты размещения свободных средств, например: фондовый рынок, в том числе зарубежный, доступ к которому можно получить с помощью банковского доверительного управления и форекс-компаний; обезличенные металлические счета; накопительное пенсионное страхование и проч. Возможностей действительно много. Если привычный валютный депозит перестал радовать процентными ставками, не спешите перекладывать деньги в тумбочку. Лучше подумайте об альтернативных вариантах.



