

Фото: gs.by

Фото: gs.by

Последние жертвы волка

История о неизвестном звере, который стал похищать деревенских собак, началась в начале августа. Тогда в деревне Деревная Слонимского района хищник разорвал собаку Пушка пополам, пишетВскоре стали пропадать домашние животные и в других деревнях Слонимского района. На счету зверя более двадцати жертв. Животное держало в страхе местных жителей, которые по вечерам боялись выходить даже во двор. На неизвестного зверя началась охота, и тому, кто его поймает, обещали премию в размере 500 рублей.В ночь со среды на четверг зверь опять погостил в Деревной и пытался утащить собак. Ему это не удалось — одного пса он покусал, а второго только напугал. По словам Янины Ремез из Деревной, у неё было три собаки: две, Дружок и Тузик, пропали ранее, а третью она в последнее время закрывала в сарае, чтобы волк не добрался и до неё.Кстати, накануне мой сын Сергей прогнал волка со двора. Услышал, что пищит собака, он включил свет и выбежал во двор, где увидел, как этот зверь играет с нашим Рыжиком. Увидев сына, волк убежал, а теперь, видимо, решил вернуться, — поясняла сельчанка. О пропаже собаки она сообщила председателю сельсовета. Сельская жительница в разговоре с корреспондентом «ГС» добавила, что когда к ней во двор приехал председатель сельсовета и они стали рассматривать царапины, что оставил зверь на дверях, из соседнего гаража услышали тихий лай Рыжика.— продолжила свой рассказ. О том, что случилось ночью во дворе Янина Ивановна рассказала брату-егерю, Станиславу Койпашу, который работает в Белорусском обществе охотников и рыболовов в Слониме.— Он приехал, всё внимательно посмотрел и сказал, что сегодня ночью организует засаду на зверя. А ночь эта была дождливая, тёмная, ветреная, но, несмотря на это, зверя поймали. Хочется верить, что это тот самый зверь, хочется уже спокойствия, — добавила женщина. Волка убил с одного выстрелаВот что корреспонденту «ГС» рассказал сам охотник, который и застрелил волка. Станислав Иванович егерь Слонимской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, охотник с тридцатилетним стажем. На его счету это уже девятнадцатый волк. — Я не могу утверждать, что это тот самый зверь, который похищал деревенских собак, но очень на это надеюсь. Специалисты сейчас в этом разбираются, — пояснил Станислав Койпаш корреспонденту «ГС». Мужчина в подробностях рассказал, как он выжидал волка.рассказал егерь. У мужчины был с собой тепловизор и охотничье ружьё ИЖ-58. —— У охотников адреналин так зашкаливает, когда он ждёт, что добыча вот-вот, что не до страха. Мне потом так жарко стало, адреналин зашкаливал, — признался Станислав. Охотник добавил, что он ещё посидел в засаде до полтретьего ночи и, так как было всё тихо и спокойна, волка отволок в яму и отправился домой, а утром сообщил начальству, что застрелил волка.— пояснил Станислав Койпаш. Волк весил чуть более двадцати килограмм. По словам Станислава Койпаша, волки такой чёрной породы большими не растут.