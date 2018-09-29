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Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"

30.09.2018 19:27 — Разное | UDF  
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«За проведением всего праздника бдительно, но не привлекая внимания, следили сотрудники милиции». Фото тут и далее uvd-mo.gov.by
Сайт минской областной милиции опубликовал репортаж, в котором «засветил» лица «бдительных и не привлекающих внимание» сотрудников. Сайт УВД Миноблисполкома опубликовал фоторепортаж из Мяделя, где 29 сентября прошел областной фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2018».

В репортаже рассказывается о работе на фестивале сводного отряда милиции Минщины. Порядок на «Дажынках» в Мяделе обеспечивали представители УВД Минского облисполкома, Мядельского РОВД, сотрудники милиции Борисовского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Крупского, Логойского, Минского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского, Узденского, Червеньского районов.

В кадр попали сотрудники дорожно-постовой службы, ОМОНа, охрана на турникетах, милицейское начальство, а также… милиционеры в цивильном, прозванные в народе «тихарями».

Предлагаем выдержку из фоторепортажа.

Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"

Экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура (справа)


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"

На «Дажынках» был и помощник президента по Минской области Игорь Евсеев (третий справа), работавший в свое время в руководстве минской милиции, а также на должности начальникам управления внутренних дел Витебского облисполкома

Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"


Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"

Подрастающее поколение «бдительных и не привлекающих внимание»?

 
 
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Сайт минской областной милиции опубликовал репортаж, в котором "засветил" лица сотрудников.
 
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