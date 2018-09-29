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Фото дня. Как "тихарей" засветили на "Дажынках"
«За проведением всего праздника бдительно, но не привлекая внимания, следили сотрудники милиции». Фото тут и далее uvd-mo.gov.by
В репортаже рассказывается о работе на фестивале сводного отряда милиции Минщины. Порядок на «Дажынках» в Мяделе обеспечивали представители УВД Минского облисполкома, Мядельского РОВД, сотрудники милиции Борисовского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Крупского, Логойского, Минского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского, Узденского, Червеньского районов.
В кадр попали сотрудники дорожно-постовой службы, ОМОНа, охрана на турникетах, милицейское начальство, а также… милиционеры в цивильном, прозванные в народе «тихарями».
Предлагаем выдержку из фоторепортажа.
Экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура (справа)
На «Дажынках» был и помощник президента по Минской области Игорь Евсеев (третий справа), работавший в свое время в руководстве минской милиции, а также на должности начальникам управления внутренних дел Витебского облисполкома
Подрастающее поколение «бдительных и не привлекающих внимание»?
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Сайт минской областной милиции опубликовал репортаж, в котором "засветил" лица сотрудников.
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