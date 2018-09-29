Вклад в общий каравай, повышение рождаемости и освоение новых зерновых культур: большое интервью с председателем Миноблисполкома

Новости Беларуси. К другим новостям. На неделе Витебская и Минская области отпраздновали «Дожинки» – завершение жатвы, горячей уборочной поры, тяжелой работы аграриев. Почти два десятилетия назад древний обряд в нашей стране превратился в современный праздник – Республиканский фестиваль-ярмарку тружеников деревни.

Впервые мероприятие прошло в Столине, где еще с советских времен на границе Беларуси и Украины, у Монумента дружбы осенью традиционно устраивали праздник. Дальше «Дожинки» принимали Мосты, Шклов, Мозырь, Полоцк, Пружаны, Волковыск и другие города.

Считается, что городу, которому выпадала честь принимать республиканские «Дожинки», везло: населенный пункт менялся буквально на глазах. Особенно центральные улицы: их приводили в порядок, чистили, красили. Строили спортивные центры, поликлиники, дворцы культуры.

Несколько лет назад было решено перенести «Дожинки» на областной уровень – каждый регион сам выбирает, когда и где проводить праздник. Витебская область чествовала хлеборобов в Верхнедвинске, Минская область – в Мяделе. В городах навели лоск, открыли новые социальные объекты. Об урожае и вкладе Минской области в общий каравай, о повышении рождаемости в регионе – в большом интервью «Недели» с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко.





Юлия Бешанова, корреспондент:

Здравствуйте. У нас не спроста сегодня на столе каравай. Я знаю, что одна из ваших любимых пословиц «Хлеб на столе, мир на земле».Действительно это так?

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Ну конечно это так. И не только для меня. Это наша народная пословица. И это правильно.





Юлия Бешанова:

С какими трудностями столкнулись. Каравай – он из чего, кроме муки? Какие составляющие успешной уборочной?

Анатолий Исаченко:

Каравай складывается из многих факторов. Прежде всего, это трудолюбие наших людей. Сюда вложена частичка души каждого, кто трудился на то, чтобы получить такой достойный каравай. Это не обязательно, что тот комбайнер, который был за штурвалом, это и животновод, который был на ферме, и полевод, и тот, кто пахал. Все трудились на этот урожай.

Юлия Бешанова:

Мы вчера посетили одно из хозяйств в районе. Нам сказали, что аграрии очень суеверные люди. Вы верите в приметы? И есть ли приметы, в которые стоит верить?





Анатолий Исаченко:

Наверное, все-таки не суеверные, а прагматичные. Хотя, конечно, прогноз мы делаем, мы работаем над урожаем. Вот такая она наша доля. Еще не собрали тот урожай, должны думать о следующем. Люди наши прагматичные и осторожные.

Юлия Бешанова:

Вы в каком-то интервью признавались, что вынуждены были работать, помогать на сенакосе взрослым. Сейчас сенокос – это возможность не добрав зерном добрать кормовую составляющую?

Анатолий Исаченко:

Тогда мы видели проблемы, которые у нас могут быть при уборке урожая, поэтому приняли ряд мер: приобрели комбайны кормоуборочные, раньше начали уборку кормов, часть кукурузы тоже начали убирать немного раньше, чтобы иметь полноценный запас травянистых кормов, по области это удалось. Тот недобор урожая, который есть по области кардинально на нас не повлияет. Мы сейчас добираем зерном кукурузы и планируем собрать выше уровня прошлого года.





Юлия Бешанова:

Белорусы очень традиционные, в том числе в плане национальной кухни. Для нас важны первые блюда – это овощи прежде всего. Будет ли Минщина в этом году с овощами?

Анатолий Исаченко:

Будет Минщина с овощами, картошкой, с яблоками. Все необходимое есть. Урожай созрел неплохой. Сейчас мы его убираем.

Юлия Бешанова:

Сейчас меняется климат. Сельское хозяйство должно подстраиваться под эти изменения. Много говорят о бахчевой культуре. Минщина может в ближайшее время стать родиной арбузов?

Анатолий Исаченко:

На арбузную родину мы замахиваться не будем, но в целом структуру севооборота надо пересматривать. Это связано не только с климатическими условиями, связано со многими факторами: себестоимость производимой продукции, выходы на рынки. Мы этим вопросом занимаемся. Но то, что хорошо для Слуцка и Несвижа, не может быть хорошо для Мяделя. Разные климатические условия. Бахчевые культуры не исключаем. 10 лет назад говорили, что у нас кукурузы не будет, но мы сегодня занимаемся ею, расширяемся и получаем зерно. Самое главное – выбрать оптимальное, что будет произрастать и что будет давать прибыль.





Юлия Бешанова:

В свое время вы озвучили три главные проблемы, которые существуют в области: задолженности в организациях, низкая доходность сельского хозяйства, снижение загрузки строительных предприятий. За полный сельскохозяйственный год, который вы уже в должности, успели сделать какие-то шаги?

Анатолий Исаченко:

Эти проблемы такие сложные и глобальные. Сказать, что они в одночасье были решены, невозможно. Самое главное, что мы работаем в этом направлении, мы понимаем, что делать.

Юлия Бешанова:

Мы с вами находимся в новом ЗАГСе. В Минске двухмиллионному жителю столицы обещают подарить квартиру. Как обстоят дела с рождаемостью населения?

Анатолий Исаченко:

Те молодые люди, которые приняли решение пойти по жизни вместе, смогут в таких красивых условиях оформить свои отношения. Наверное, это хорошо, но в целом это подвижка.

Юлия Бешанова:

Ваше жизненное кредо «Работать там, где живешь, и жить там, где работаешь». Что вы имели в виду таким высказыванием?

Анатолий Исаченко:

Этим все сказано. Если человек приехал на работу, он должен там жить, потому что ты должен жить вместе с людьми и работать с ними. А как можно жить и работать отдельно? Я этого мнения придерживаюсь всю жизнь. Есть проблема – надо решать.

Юлия Бешанова:

Как вы предпочитаете отдыхать? Может быть есть какие-то любимые места для отдыха?

Анатолий Исаченко:

Я не люблю просто лежать. Это должно быть движение, общение, узнаваемость других мест. Я за активный отдых.

Юлия Бешанова:

Не буду спрашивать, о чем мечтает губернатор, спрошу, когда вы сможете сказать, что ваша работа сделана хорошо?

Анатолий Исаченко:

Наверное, никогда. Когда наступает чувство удовлетворения или ты понимаешь, что все сделано, наверное, надо уходить с работы, потому что всегда есть, что делать и куда двигаться, ведь совершенству предела нет. А дать оценку своей работе я не могу. На это есть люди.