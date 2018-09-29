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«За одно срубленное я высаживал десять». Интервью с Андреем Худыком о вырубке деревьев и переработке опасных отходов
Новости Беларуси. Сентябрь 2017 года стал знаковым для Андрея Худыка – Президент назначил его на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три главные задачи от главы государства: поиск новых залежей полезных ископаемых, охрана природы и повышение качества прогнозов погоды.
О нефти и золоте, переработке твердых коммунальных и опасных отходов, позиции Минприроды по болотам и вырубке деревьев. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
У нас есть правило компенсационной посадки. В своей практике я всегда руководствовался тем, что за одно удаленное дерево, срубленное я высаживал десять деревьев.
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
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«За одно срубленное я высаживал десять». Интервью с Андреем Худыком о вырубке деревьев и переработке опасных отходов
Новости Беларуси. Сентябрь 2017 года стал знаковым для Андрея Худыка – Президент назначил его на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей...
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