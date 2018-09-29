«За одно срубленное я высаживал десять». Интервью с Андреем Худыком о вырубке деревьев и переработке опасных отходов

Новости Беларуси. Сентябрь 2017 года стал знаковым для Андрея Худыка – Президент назначил его на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три главные задачи от главы государства: поиск новых залежей полезных ископаемых, охрана природы и повышение качества прогнозов погоды.

О нефти и золоте, переработке твердых коммунальных и опасных отходов, позиции Минприроды по болотам и вырубке деревьев. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Юлия Огнева, СТВ:

В городах особенно актуальна темы вырубки деревьев. Почему-то активисты все время утверждают, что это делается в нарушениях законодательства.

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Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

Этот вопрос есть. Я думаю, что он будет. Потому что мнения очень разные у людей. Но я уверен, что и местные органы власти, и работники территориальных органов Минприроды поступают, прежде всего, в рамках природоохранного законодательства и с учетом лучшего варианта решения данного вопроса.

У нас есть правило компенсационной посадки. В своей практике я всегда руководствовался тем, что за одно удаленное дерево, срубленное я высаживал десять деревьев.

Юлия Огнева:

Вы как-то это контролируете?

Андрей Худык:

Безусловно, мы контролируем эти вопросы наряду с местными органами власти.

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Юлия Огнева:

Система обращения с отходами. Насколько она эффективна в нашей стране?

Андрей Худык:

Мы около 18% вторичных материальных ресурсов извлекаем из коммунальных отходов и используем их как вторичное материальное сырье.

Юлия Огнева:

Уже давно ведется разговор о строительстве объекта по обезвреживания и уничтожению опасных отходов. На каком этапе сейчас этот проект?

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Андрей Худык:

На сегодняшний день найдены источники. И это Глобальный экологический фонд, который выделил 12 миллионов долларов, которые практически и пойдут на эту тему. Два проекта за эти деньги мы должны осуществить. И один из них – построить на базе чечерского предприятия производство по уничтожению стойких органических загрязнителей. Задача – в течение трех лет запустить это предприятие.

Юлия Огнева:

А строительство когда может начаться?





Андрей Худык:

Я думаю, в в первой половине следующего года мы закупим оборудование и начнем строительство.

Юлия Огнева:

А какой второй проект?

Андрей Худык:

Утилизация ПХБ отходов.





Юлия Огнева:

Андрей Павлович, большое вам спасибо за интервью.

Андрей Худык:

Спасибо вам огромное.