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Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Гость рассказал о добыче нефти, переработке отходов и модернизации Белгидромета.
Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
Но главное событие осени – запуск в эксплуатацию в районе Уручья комплекса метеорологических аэрологических исследований. Это новейшая станция, которая позволит нам зондировать атмосферный воздух, выдавать другие самые новейшие параметры для составления качественного прогноза погоды.
Мы должны прийти к показателю мировых стран в этом вопросе. Если реально будет 99% я считаю, что это будет очень высокий процент оправдываемости погоды.
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
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Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Гость рассказал о добыче нефти, переработке...
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