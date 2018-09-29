|
Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов
Новости Беларуси. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
Юлия Огнева:
Андрей Худык:
Но вместе с тем, мы должны понимать вопросы жизни и деятельности нашего общества, нашей экономики. В данном случае есть проблема. Проблема связана с тем, что невмешательство и нестроительство инфраструктуры приносит больше вреда, чем то, что мы строим там дорогу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов
Новости Беларуси. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)