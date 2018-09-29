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Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти

30.09.2018 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был министр природных ресурсов Андрей Худык.

Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Павлович, назначая вас на должность, глава государства поставил первостепенную задачу – выявление новых залежей полезных ископаемых. Скажите, удалось ли продвинуться в этом направлении?

Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
В текущем году мы приросли по запасам строительных минералов, питьевой воде и многим другим направлениям. Вместе с тем, основным и главным направлением работы НПЦ по геологии – это, безусловно, поиск нефти, газа и других полезных ископаемых, которые востребованы как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

В 2017 году мы приросли на 5 тысяч тонн по добыче нефти, эта цифра составила 1 миллион 650 тысяч тонн. В 2018 году мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн нефти.

Мы поставили себе задачу – как минимум прирастать запасами на уровне добычи.

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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был министр природных ресурсов Андрей Худык. Юлия Огнева, СТВ:Андрей Павлович, назначая вас на должность, глава...
 
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