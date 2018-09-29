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Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был министр природных ресурсов Андрей Худык.
Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
В 2017 году мы приросли на 5 тысяч тонн по добыче нефти, эта цифра составила 1 миллион 650 тысяч тонн. В 2018 году мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн нефти.
Мы поставили себе задачу – как минимум прирастать запасами на уровне добычи.
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был министр природных ресурсов Андрей Худык. Юлия Огнева, СТВ:Андрей Павлович, назначая вас на должность, глава...
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