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К нам приедут Лукашенко и Путин: маленькие жители Могилёва о V Форуме регионов Беларуси и России

30.09.2018 19:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К нам приедут Лукашенко и Путин: маленькие жители Могилёва о V Форуме регионов Беларуси и России

Форум регионов Беларуси и России – одно из важнейших событий в новейшей истории Могилева. О его приближении в городе знают все. Даже маленькие дети.

Анна Прокопенко, воспитанник детского сада № 116 Могилева:
К нам в Могилев приедут президенты  Лукашенко и Путин. 

Все пройдёт на высоком уровне: как Могилёв готовится к V Форуму регионов Беларуси и России?

Последние четыре года для Могилевского аэропорта время возрождения. После капитального ремонта взлетно-посадочной полосы здесь могут принимать практически все типы воздушных судов. Уже налажены чартерные рейсы в Турцию, Египет, Болгарию. А уже совсем скоро здесь приземлится российский борт номер один.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве, сообщили в программе...
 
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