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Все пройдёт на высоком уровне: как Могилёв готовится к V Форуму регионов Беларуси и России?
Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве. Из того, что уже известно, – планируется подписать контракты не менее чем на 500 миллионов долларов, состоится заседание Совета делового сотрудничества, выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если говорить конкретно о Могилеве, этот город по праву можно назвать одним из центров союзной интеграции. Здесь в свое время проходили заседания союзного Совмина. Могилевская область сотрудничает с 24 регионами Российской Федерации. Причем 8 межрегиональных соглашений были подписаны во время предыдущих форумов регионов.
Но что важно: сотрудничество не просто на бумаге. Россия для Могилевской области – главный торгово-экономический партнер. Доля внешнеторгового оборота с российскими регионами – около 65 %. В Могилевской области работает около 300 предприятий с российским капиталом. Реализованы крупные кооперационные проекты. Только «Могилевлифтмаш» имеет более 100 дилеров и несколько сборочных производств на территории России. А, к примеру, в Могилеве сейчас совместно с российскими партнерами строится завод технического углерода.
Город не Днепре готовится принять Форум регионов Беларуси и России. Гостиницы забронированы, меню утверждено.
Максим Балахонов, заместитель директора Могилевского городского управления капитального строительства:
Арка – первое, что увидят гости Могилева, вьезжающие со стороны Минска. В центр города их приведет новая магистраль. Капремонт успели завершить как раз к Форуму.
Леонид Шапковский, житель Могилева:
А это еще одна новая достопримечательность областного центра – оригинальная лестница, которая ведет к новому городскому парку в древнем районе Подниколье.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Последние четыре года для Могилевского аэропорта время возрождения. После капитального ремонта взлетно-посадочной полосы здесь могут принимать практически все типы воздушных судов. Уже налажены чартерные рейсы в Турцию, Египет, Болгарию. А уже совсем скоро здесь приземлиться российский борт номер один.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Центральное событие форума – пленарное заседание с участием глав государств – пройдет во Дворце культуры области. Сейчас здесь завершают капремонт зрительного зала. До неузнаваемости изменился интерьер холла. Одна люстра чего стоит, точнее весит. Ни много ни мало почти тонна.
Ожидается, что Президенты посетят и новый корпус Белорусско-российского университета. Сейчас вовсю идут отделочные работы, завозят мебель. Завкафедрой Владимир Шеменков говорит, что этот корпус давняя мечта вуза. Здесь будет в своем роде научный центр университета со всем необходимым лабораторным оборудованием.
Владимир Шеменков, заведующий кафедрой Белорусско-российского университета:
Белорусско-российский университет – вуз уникальный. В нем готовят студентов по образовательным программам обеих стран. Получить профессию инженера едут со всех уголков России – от Смоленска до Владивостока. Четверокурсник Владимир Далимаев родом из Череповца. За годы проведенные в Беларуси он на себе ощутил ментальную близость двух народов. Он тоже примет участие в Форуме.
Владимир Далимаев, студент Белорусско-российского университета:
Форум регионов соберет в Могилеве около трех тысяч участников. На середину октября в гостиницах города уже нет свободных мест.
В объектах общепита грядущий форум расценивают, как экзамен. В этом гостиничном кафе уже утвердили меню. Завтрак по система шведский стол. Обед и ужин – национальная кухня.
Виктория Мороз, заместитель директора гостиницы «Могилев»:
Пока детсадовцы старательно учатся рисовать государственные символы и выводить национальный орнамент, педагоги и учащиеся экономического колледжа готовят сувениры для гостей Форума. Руководителям регионов будут подарены на память вот такие картины на шелке с изображением легендарного Буйничского поля и логотипом Форума. А в соседнем помещении штампуют магниты и сувенирные тарелки.
Денис Якимов, заведующий отделением Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:
V Форум регионов Беларуси и России станет важнейшим политическим, экономическим и культурным событием. В Могилеве обещают – все пройдет на высоком уровне. Час икс уже совсем скоро – 10 октября.
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Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до начала V Форума регионов Беларуси и России, который 10 октября начнет работу в Могилеве. Из того, что уже известно, –...
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