В эти выходные продолжили свою работу сельскохозяйственные ярмарки.

Жлобинчане приобретали в эти солнечные дни саженцы, овощи, фрукты, ягоды, а также свежую рыбу и многое другое.

Сельскохозяйственные ярмарки в Жлобине продолжатся до 28 октября.

Анна ШМИГИРЁВА.

Фото Анны ШМИГИРЁВОЙ и Людмилы КРИЧКО.

























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