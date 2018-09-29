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Ярмарки в Жлобине

30.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ярмарки в Жлобине

В эти выходные продолжили свою работу сельскохозяйственные ярмарки.

Жлобинчане приобретали в эти солнечные дни саженцы, овощи, фрукты, ягоды, а также свежую рыбу и многое другое.

Сельскохозяйственные ярмарки в Жлобине продолжатся до 28 октября.

Анна ШМИГИРЁВА.

Фото Анны ШМИГИРЁВОЙ и Людмилы КРИЧКО.







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В эти выходные продолжили свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Жлобинчане приобретали в эти солнечные дни саженцы, овощи, фрукты, ягоды, а также...
 
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