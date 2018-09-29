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Брестское "Динамо" разгромило "Слуцк" и вышло на чистое пятое место

30.09.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Второй год подряд брестское «Динамо» занимается любимым делом — отчаянно борется за право сыграть на следующий год в Лиге Европы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59280.php

Брестское "Динамо" разгромило "Слуцк" и вышло на чистое пятое место

Правда, в этом сезоне брестчане сильно осложнили себе жизнь, вылетев накануне из Кубка Беларуси. Возможно, это фиаско завело команду, которая перед домашней публикой просто разорвала «Слуцк», забив «сахарным» четыре безответных мяча на любой вкус. Фамейе и Быков оформили дубль.

Победа позволила брестским динамовцам обойти в турнирной таблице «Слуцк» и тяжело задышать в спину командам, которые борются за медали. При этом у Бреста игра в запасе. От четвертого места их к этой минуте отделяют шесть очков.

 
Теги: Брест
 
 
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Второй год подряд брестское «Динамо» занимается любимым делом — отчаянно борется за право сыграть на следующий год в Лиге Европы. Правда, в этом сезоне брестчане...
 
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