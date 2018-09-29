Минское «Динамо» минимально уступило «Авангарду» в КХЛ

Счет в матче открыли гости. Кирилл Семенов забросил на 14-й минуте – 0:1. К 23-й минуте «Авангард» вел уже с преимуществом в два балла (шайба на счету Коди Франсона) – 0:2. «Динамо» сумело сократить отставание на 42-й минуте – забросил Теему Пулккинен – 1:2, но на большее минчанам сил не хватило.

- Хотели хорошо начать. Считаю, первый период сегодня был лучшим в матче. Команды показывали высокие скорости, у нас были моменты… Но соперник забросил легкую шайбу. Во второй трети Омск забил в большинстве. Смогли вернуться в игру в третьем периоде, однако этого оказалось недостаточно, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

После этой победы «Динамо» с 8 очками в активе занимает предпоследнее, 11-е место, Западной конференции регулярного чемпионата. От зоны плей-офф (8-е место) команду отделяют 3 очка. Для сравнения: у лидера «Запада» «Йокерита» 18 баллов в активе.