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Оригинальная планировка квартиры: способы объединения кухни и гостиной

30.09.2018 21:25 — Разное | Tut.by  
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Как распланировать площадь в квартире, чтобы получить комфортное, функциональное жилье, задумывается каждый его владелец. Зная правила оформления помещения, удастся сделать гармоничный дизайн интерьера. Рассмотрим особенности творческого процесса при распределении площади и планировке квартиры.

Кухня-студия — способ экономии пространства


Популярный способ увеличения жилого пространства — объединить гостиную и кухню. Перед созданием кухни-студии определяются с площадью гостиной, кухонного помещения. Для этого решают, какая комната нужнее. При желании часто встречаться с гостями за праздничным столом — лучше делать большую кухню. Поэтому для нее отводится большая часть площади. При необходимости больше отдыхать больше площади отводится залу.

Способы объединения


Объединяя несколько комнат, обязательно учитывают цветовое оформление: стены, пол, потолок должны сочетаться между собой. Также это касается смежных мебельных элементов. Стеллажи в едином стиле позволяют комфортно расположить кухонную посуду, книги в гостиной. Актуальный вариант — добавление барной стойки, кухонного острова. Также популярная идея — установка оригинальных раздвижных перегородок или дверей. При планировке квартиры в едином стиле рекомендуется применять одинаковые поверхности столешниц, мебельных корпусов — к примеру, глянцевых.

Выбор стиля


Существует большое разнообразие стилевых направлений, в которые гармонично впишется кухня-гостиная. Популярными считают хай-тек, лофт, эко-стиль, кантри, модерн. Труднее создать кухню-гостиную в классическом оформлении и стиле шале.

Гармония цвета


От цветового оформления зависит много. Правильные оттенки позволяют создавать комфортную обстановку в помещении. Гармонично подобранные цвета сделают дом уютным, будут органично влиять на настроение, душевное равновесие. Чтобы планировка квартиры была построена на правильно подобранных цветах, пользуются схемой «цветного круга», таблицей сочетания тонов. Например, в качестве основного оттенка выбирают графит, акцентирующим тоном в таком случае выступит лимонный. Вспомогательные оттенки выбирают нейтральной цветовой гаммы.

Удобство и практичность


Грамотно созданное рабочее пространство на кухне станет залогом удобства при приготовлении пищи. Для этого пользуются правилом «рабочего треугольника»:

  • зона 1 предназначена для хранения продуктов;
  • вторая — для мытья посуды;
  • третья — приготовления еды.

При планировке квартиры расстояние между зонами оставляют в пределах — 1,2-2,5 метров. Вытяжку выбирают мощную, освещение делают многоуровневым — над отдельной зоной по 1 лампе.

При выборе, расстановке мебели подключают фантазию. При обустройстве кухни рекомендуется отталкиваться от минимальных наборов. Обязательно понадобится установка кухонного гарнитура, обеденного стола, стульев, также поместится миниатюрный телевизор. Все подобранные предметы подбирают в единой стилистике, гармонично сочетают друг с другом.

Планировка квартиры, где вы продумали каждый метр площади, неизменно станет удобной. Найти все, что нужно для ремонта и воплощения ваших идей, поможет каталог TAM.BY.

 
 
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