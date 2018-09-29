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Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

30.09.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отправились на праздник. Как отмечали «Дожинки» в Мяделе в материале Юлии Бешановой.

Петра Скурко накануне торжественной церемонии застаем на мехдворе. Единственный комбайнер в районе, который в 2018 году намолотил больше тысячи тонн зерна, и под проливным дождем «колдует» над своей машиной. Мужчина ведет свою личную статистику уборочной: обработал больше 408 гектаров пашни. Это площадь размером с четыре сотни футбольных полей. Накатал около пяти тысяч километров.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Петр Скурко, комбайнер ОАО «Сватки»:
Бывает не получается, ломается. Цилиндрик полетел, маслом так пройду.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Здесь точно знают – хлеб никогда не бывает легким, но в этом году каравай дался особенно тяжело. В поля выходили засветло, Заканчивали работу под светом фар. В итоге аграрии вывели хозяйство на первое место в хлебном рейтинге района.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Петр Скурко:
Первые у нас были уборки – 5, 7, 10 центнеров, а сейчас 30, 40, 50. Своими силами поддержали урожайность.

В «Сватках» зерновые уже убрали. Урожай ждали хороший. Посевы были «дружные». Но погода в планы внесла свои коррективы. Всего 20 «жарких» дней августа. И речь здесь не только о погоде. Были и дожди. А о грандиозной, слаженной работе, цель которой – чтобы все мы были с хлебом. В итоге в хозяйстве намолотили три тысячи семьсот тонн зерна. Урожайность чуть больше 20 тонн с гектара.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Алла Тарасенок, главный экономист ОАО «Сватки»:
Переживали, хотелось, чтобы погода способствовала. Но за своих механизаторов наш руководитель не беспокоился, потому что все ребята комбайнеры хорошие.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Капризы небесной канцелярии проблема не только белорусская. В этом году от палящего солнца пострадали посевы в Германии и Польше, Франции и Испании. В России и вовсе не добрали почти четверть зерна. В начале августа Александр Лукашенко обращает внимание аграриев – пенять на погоду нет смысла. Важнее – собрать до зернышка все то, что уродила земля.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

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Зерновые убрали, но работы все еще хватает. Виктор Сивицкий в «полях» 40 лет. В этом году уже успел посеять 400 гектаров озимых. Это ровно половина от плана по хозяйству. О трудностях аграрной жизни говорит с улыбкой: ничего сложного , главное землю любить.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Виктор Сивицкий, тракторист ОАО «Сватки»:
Сеять я люблю. Я бы в город не поехал, я привык к селу. Тяжело, но все ровно тянет меня в трактор.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Такие сельские труженики не рассуждают о продовольственной безопасности страны. А ведь именно они ее и обеспечивают. Убрать зерно – это только полдела.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

В нынешнем году урожай по сравнению с прошлогодним, меньше на полмиллиона тонн. Но поводов опасаться за то, что останемся без хлеба – нет. В государственных закромах хранится полтора миллиона тонн зерна. Минская область, традиционно удерживает звание «белорусской житницы». Высокий каравай получился – 1 миллион 300 тысяч тонн. В лидерах отметились Дзержинский, Пуховичский и Минский районы.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Сергей Примаченко, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству Миноблисполкома:
Уборка сегодня еще не завершена, потому что мы убераем кукурузу на зерно. У нас уже намолочено около 200 тысяч тонн. Но это не предел. Урожайность у нас около 9 тонн с гектара. На одном гектаре мы собираем как с двух гектар зерновых.

Сельское хозяйство для Беларуси – не только экономика, но и политика. А покупать и кормить торговых партнеров «своими» натуральными, качественными продуктами – давно вошло в привычку.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Мы сами обеспечиваем себя не только хлебом – молоком, мясом, яйцами, сахаром. А это важнейший фактор независимости. Кормим не только себя. География экспорта сельхозпродукции – почти 80 государств. В 2017 году на вкус белорусские продукты распробовали еще в 18 странах.

Лучшим из лучших говорили «спасибо» на областных «Дожинках». Эпицентр праздника – костюмированное шествие, растянулось на сотни метров. Презентуют 22 каравая – от каждого района области. Очень похоже на парад спортсменов-олимпийцев. Только по-белорусски душевно.

Настоящие герои жатвы, они смущаются перед камерами и неохотно рассказывают о своих победах. Не считают это чем-то особенным.


Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Анатолий Конон, водитель ОАО «Кухчицы»:
Работали с 7 часов утра до 12 часов ночи. Стараюсь, чтобы скорее вывезти.

Безусловное лидерство вот уже который год удерживает Михаил Солодуха. В личном зачете уборочной нынешней – три с половиной тысячи тонн зерна.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Михаил Солодуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Секрет не большой – нужно любить. Чтобы хлеб убирать, чтобы в государстве была решена хлебная проблема.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

В честь завершения уборочной, Беларусь ежегодно «фестивалит» вот уже больше 20 лет. Традиция стала еще одним национальным брендом. В 2014 году Президент принимает решение – изменить формат праздника хлеборобов. Из республиканского, он становится областным.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Чествовали тружеников села и в реконструированном амфитеатре. Гостей принимает новая гостиница на 100 мест. К «Дожинкам» отремонтировали административные здания, построили новые дома. В новом загсе впервые звучат аккорды марша Мендельсона. Молодожены перед таким количеством гостей, конечно, волнуются. Но уверены – тройной праздник – для их семьи хорошая примета.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Семья Демидович, молодожены:
Здесь очень красиво. Первый день, хочется, чтобы было все торжественно.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

Каждый, кто поднимался на сцену Мяделя за заслуженной наградой, знает настоящую цену хлеба. Может рассказать о жниве от зари до зари, о тяжелых буднях, о работе, которой требуется столько, сколько нужно земле. И о гордости, которую испытывают, беря в руки зерно – золото земли белорусской.

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?

 
 
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Новости Беларуси. Отправились на праздник. Как отмечали «Дожинки» в Мяделе в материале Юлии Бешановой. Петра Скурко накануне торжественной церемонии застаем на...
 
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