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Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета
Новости Беларуси. Мастер вернулся – художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета назначен Валентин Елизарьев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-кто, а он в представлении точно не нуждается – ни коллективу, ни зрителям. Ожидание длиной почти в девять лет. Но момент истины все-таки настал.
Хотя, если не озвучивать непростых решений, Елизарьев из театра по сути и не уходил: сегодня на сцене Большого идут семь спектаклей, поставленных мастером. И уже скоро он планирует начать работу над новой редакцией «Ромео и Джульетты».
И как удачно совпало: назначение состоялось накануне Всемирного Дня балета, который отмечается 1 октября. Это настоящий подарок – и театру, и зрителю. Потому что белорусский балет – это, бесспорно, Елизарьев и его коллектив.
Одно слово – и воображение рисует силуэт на пуантах: безупречно-грациозный и овеянный множеством мифов образ.
Как живет Большой на самом деле – по обе стороны кулис?
Быть примой и мамой. И даже многодетной. Вопреки стереотипам это возможно. Плисецкая ради материнства не желала пропустить ни одного сезона. Ирина Еромкина трижды уходила в декрет и возвращалась танцевать главные партии.
Ирина Еромкина:
Это адажио еще не видел зритель. Ирине предстоит на пуантах рассказать историю Анастасии Слуцкой.
И пока шлифуется образ белорусской Жанны Д’арк, силы и вдохновения Ирине придает вот это трио. Такие прогулки – любимый отдых. Кстати, в окрестностях театра. Куда тоже тянутся дети. Максим успел поработать с декорациями, а Ксения уже знает весь репертуар и не прочь погостить в оркестровой яме.
Ирина Еромкина:
Восходящая звезда белорусской труппы из страны Восходящего солнца. Такатоши Мачияма своим упорством и талантом опровергает не то чтобы миф, скорее правило. В балет он пришел не с ранних лет, а в 14.
После петербургского училища Такатоши приехал в Минск. Здесь уже 8 лет. На его родине балет искусство массовое – им занимаются полмиллиона человек – но элитарное. И отношение к танцовщикам неоднозначное. Хотя мужества им не занимать. Чтобы с легкостью поднимать партнершу в сложной поддержке, помимо классов тренировки, как у бодибилдеров.
Такатоши Мачияма:
А вот не чувствовать боли, например, замерев в идеальном арабеске, получается не всегда. И это не миф. Правда, об этой стороне балета настоящая прима рассказывает так же, как и танцует – с блестящей улыбкой.
Екатерина Олейник, заслуженная артистка Республики Беларусь:
В этот день на сцене Большого порхали не только балерины. Но еще и бабочки. Будто слетели с галстука маэстро Елизарьева. Уж не по сценарию ли?
Символично, эту сцену Елизарьев, пожалуй, не поменяет ни на одну другую. Хоть последние годы где только не ставил спектаклей – от Японии до Греции. Возвращение на родные подмостки и сенсация недели.
Его имя синоним белорусского балета. И, кстати, никогда не сходило с афиш. От «Сотворения мира» до «Кармен-сюита» и легендарного «Спартака».
Яна Шипко, СТВ:
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Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета
Новости Беларуси. Мастер вернулся – художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета назначен Валентин...
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