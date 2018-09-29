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Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

30.09.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси Иногда, опаздывая куда-то из-за невозможности совладать с одним ребенком или сто раз объясняя, что для решения задачи на движение нужно просто нарисовать таблицу и следовать формулам, или из последних сил через час уговоров все-таки отгоняя сына от компьютера, я думаю вот о таких мамах. Почему-то мне кажется, они знают ответы на все вопросы и решения любой задачи, даже самой сложной. А даже если это и не так – все равно мой низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович – о тех, кто растит будущее.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

В эту квартиру СТВ заглянуло в уникальный момент. Собрать дома в одно время и детей, и родителей в семье Михальцовых – непросто. Неудивительно: у Инги и Максима – пятеро сыновей.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Игнат, Андрей, Петр, Лев и Давид занимаются шахматами, играют в футбол и рисуют. А иногда – вместе с родителями – изучают свою родословную.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Создать большую семью – решение для Инги осознанное. И это – ее теперь уже сбывшаяся мечта. За которой – и слезы, и радость, и любовь, и вера.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Инга Хритоненко:
Тяжело быть мамой – очень ответственно. Всегда помочь. Понять, поддержать. Увидеть то, что другой не увидит. И самое трудное – быть примером.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

У Татьяны в жизни (личной уж точно) все на пять. Правда, в ее случае с гендерным паритетом. Ну почти. Два мальчика и три девочки – это главное богатство матери.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Курсы английского, музыкальная и художественная школа. Мама делает все, чтобы ее дети были достойными людьми. И, по крайней мере, когда она рядом, они сыты.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Ответ на это – безусловная любовь и успехи, которыми одаривают Татьяну самые – пусть пока и маленькие – но родные люди.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Татьяна Дроздова:
Я еще хотела много детей до замужества. Я хочу, чтобы они прежде всего были здоровыми. И чтобы они были умными. Если они захотят, чтобы у них в семье было пятеро детей, я буду только счастлива.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

А вот так звучит любовь, в которой нет места фальши, в семье Бруквиных. Дети с необычными именами Клим, Лев, Давид, Милена и (здесь уже попривычней) Маша – радуют маму талантами в математике, рисовании и спорте. Впрочем, главная радость для Элины – знать, что такими же – заботливыми, ответственными и успешными они будут, став взрослыми.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Элина Бруквина:
Говорят разное: сумасшедшая, как ты справляешься, героиня, тебе памятник при жизни. Многие из моих знакомых тоже имеют не одного и не двух детей. Если государство это отмечает, это здорово. Если у нас в стране делается акцент на это. Это важно.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего сюжета – лишь немногие из тысяч женщин в Беларуси, создавших большую и крепкую семью. И их главная награда – пожалуй – не ордена. А осознание всей глубины таких непреложных слов.

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей

 
 
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Юлия Огнева, СТВ: Иногда, опаздывая куда-то из-за невозможности совладать с одним ребенком или сто раз объясняя, что для решения задачи на движение нужно просто...
 
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