|
Героини нашего времени: удивительные истории из жизней белорусских многодетных матерей
Новости Беларуси Иногда, опаздывая куда-то из-за невозможности совладать с одним ребенком или сто раз объясняя, что для решения задачи на движение нужно просто нарисовать таблицу и следовать формулам, или из последних сил через час уговоров все-таки отгоняя сына от компьютера, я думаю вот о таких мамах. Почему-то мне кажется, они знают ответы на все вопросы и решения любой задачи, даже самой сложной. А даже если это и не так – все равно мой низкий поклон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Боярович – о тех, кто растит будущее.
Игнат, Андрей, Петр, Лев и Давид занимаются шахматами, играют в футбол и рисуют. А иногда – вместе с родителями – изучают свою родословную.
Создать большую семью – решение для Инги осознанное. И это – ее теперь уже сбывшаяся мечта. За которой – и слезы, и радость, и любовь, и вера.
Инга Хритоненко:
У Татьяны в жизни (личной уж точно) все на пять. Правда, в ее случае с гендерным паритетом. Ну почти. Два мальчика и три девочки – это главное богатство матери.
Курсы английского, музыкальная и художественная школа. Мама делает все, чтобы ее дети были достойными людьми. И, по крайней мере, когда она рядом, они сыты.
Ответ на это – безусловная любовь и успехи, которыми одаривают Татьяну самые – пусть пока и маленькие – но родные люди.
Татьяна Дроздова:
А вот так звучит любовь, в которой нет места фальши, в семье Бруквиных. Дети с необычными именами Клим, Лев, Давид, Милена и (здесь уже попривычней) Маша – радуют маму талантами в математике, рисовании и спорте. Впрочем, главная радость для Элины – знать, что такими же – заботливыми, ответственными и успешными они будут, став взрослыми.
Элина Бруквина:
Героини нашего сюжета – лишь немногие из тысяч женщин в Беларуси, создавших большую и крепкую семью. И их главная награда – пожалуй – не ордена. А осознание всей глубины таких непреложных слов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юлия Огнева, СТВ: Иногда, опаздывая куда-то из-за невозможности совладать с одним ребенком или сто раз объясняя, что для решения задачи на движение нужно просто...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)