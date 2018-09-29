Беларусь планирует увеличить добычу нефти на 1,2% до 1,67 млн тонн в 2018 году

Беларусь планирует добыть в текущем году1 млн 670 тыс. тонн нефти, что на 1,2% превысит показатель прошлого года.

"Основным и главным направлением работы НПЦ по геологии - это поиск нефти и газа и других полезных ископаемых, которые востребованы как на внутреннем рынке так и на внешнем. В прошлом году приросли на 5 тыс. тонн по добыче нефти до 1 млн 650 тыс. тонн", - заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык в интервью телеканалу "СТВ".

По словам министра, в текущем году Беларусь намерена добыть 1 млн 670 тыс. тонн нефти. Таким образом прирост собственной добычи нефти в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит 1,2%.