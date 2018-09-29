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Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина
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По мнению специалиста, Россию ждут изменения Конституции, передача контроля над армией руководителю Государственного совета, который и будет возглавлять Владимир Путин.
Новый президент, согласно этой версии, будет учитывать интересы всех сторон. При этом Путин выступит в роли арбитра, решающего все конфликты. Крыштановская заявила, что «этот процесс уже идет», но Россия окажется в итоге на пороге нового смутного времени.
Как отметила аналитик, Путин не хочет и не станет принимать участие в будущих выборах, а значит ему как патриарху российской политики подошла бы другая должность во власти. "Поэтому стоит ожидать создания новой структуры или расширения полномочий специально для него, дабы он мог сохранить за собой определенную власть на вполне законных основаниях",- уверена она.
Такой структурой будет, вероятнее всего, являться Государственный совет. В то же время в результате реформы Конституции контроль над вооруженными силами будет передан главе Государственного совета, и это идеально для Путина. Такая схема напоминает Центральный военный совет, созданный в КНР при Дэне Сяопине.
Причиной подобных выводов стал тот факт, что Кремль создал новое управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Фактически это новый центр власти, пишет Крыштановская.
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