Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина

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По мнению специалиста, Россию ждут изменения Конституции, передача контроля над армией руководителю Государственного совета, который и будет возглавлятьНовый президент, согласно этой версии, будет учитывать интересы всех сторон. При этом Путин выступит в роли арбитра, решающего все конфликты. Крыштановская заявила, что, но Россия окажется в итоге на пороге нового смутного времени.Как отметила аналитик, Путин не хочет и не станет принимать участие в будущих выборах, а значит ему как патриарху российской политики подошла бы другая должность во власти.уверена она.Такой структурой будет, вероятнее всего, являться Государственный совет. В то же время в результате реформы Конституции контроль над вооруженными силами будет передан главе Государственного совета, и это идеально для Путина. Такая схема напоминает Центральный военный совет, созданный в КНР при Дэне Сяопине.Причиной подобных выводов стал тот факт, что Кремль создал новое управление по обеспечению деятельности Государственного совета. Фактически это новый центр власти, пишет Крыштановская.