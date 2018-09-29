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Долларовое цунами уже на подходе?
Иллюстративное фото
Первая фаза тотального укрепления доллара должна была начаться еще в начале этого года, однако в январе, по не совсем понятным причинам, мы увидели обратную картину: доллар стремительно падал. Тем не менее повлиять на международный валютный рынок можно только на короткий промежуток времени. Уже весной все встало на свои места, и доллар начал сносить все на своем пути.
Главными пострадавшими стали развивающиеся рынки. Практически все без исключения emerging markets были буквально раздавлены. Так продолжалось до сентября, когда опять же, по не совсем понятным причинам, доллар вдруг стал слабеть.
Ситуация на мировых рынках стабилизировалась, emerging markets перешил к росту, аппетит к риску вернулся. Но, судя по всему, это снова была лишь временная передышка, и сейчас доллар готов совершить новый мощный рывок. Точкой отсчета можно считать заседание Федеральной резервной системы, итоги которого были оглашены накануне.
Главный итог — Федрезерв собирается и дальше повышать ставки, а инфляционный импульс от торговых войн только ускорит этот процесс. Кроме того, с октября ФРС увеличивает изъятие долларов из системы. Словом, сложились все условия для ралли американской валюты.
Уже сегодня доллар начал укрепление. Осталось только понять, действительно ли это начало того самого мощного цунами?
Если это действительно так, то уже в ближайшее время мы можем увидеть новую волну распродаж, которая в первую очередь коснется развивающихся рынков, хотя пока они чувствуют себя достаточно уверенно.
Рубль во всяком случае пока продолжает укрепляться, но здесь ему активно помогают цены на нефть, которые, кажется, решили отправиться буквально в небо.
Цена за баррель смеси Brent пытается пробить отметку $82, что, по мнению некоторых технических аналитиков, откроет дорогу к новым высотам, возможно, даже к $100.
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На мировые рынки надвигается новая волна укрепления доллара. Станет ли она такой же сокрушительной, как и первая?
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