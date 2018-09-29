﻿ Ученые выяснили, кто счастливее после развода — мужчины или женщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, кто счастливее после развода — мужчины или женщины

30.09.2018 19:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Британское издание The Time провело исследование на тему «Кому после развода жить хорошо». В опросе участвовали 1060 «разведенок», средний возраст которых был 54 года.

Добровольцам необходимо было ответить на 30 вопросов о семейной жизни и причинах разрыва. Оказалось, что женщины (53%) после развода чувствуют себя гораздо счастливее, чем мужчины (32%). Респонденты в основном описывают провальные отношения такими словами, как «неудача» и «разочарование», а респондентки — «"праздник, «восторг» и «подъем».

Также выяснилось, что 61% женщин и скромные на их фоне 47% прeдставителей противопoложного лагеря лучше и спокойней чувствуют себя на свободе (в одиночестве), и на галеры новых отношений их и пряникaми в сметане не заманишь. А теплые чувства к бывшим сохраняют лишь 8% женщин и целых 17% мужчин.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британское издание The Time провело исследование на тему "Кому после развода жить хорошо".
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК в драматичной концовке вырвал победу у минского СКА, уступая с разницей в 4 мяча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика