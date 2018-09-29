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Ученые выяснили, кто счастливее после развода — мужчины или женщины
Иллюстративное фото
Добровольцам необходимо было ответить на 30 вопросов о семейной жизни и причинах разрыва. Оказалось, что женщины (53%) после развода чувствуют себя гораздо счастливее, чем мужчины (32%). Респонденты в основном описывают провальные отношения такими словами, как «неудача» и «разочарование», а респондентки — «"праздник, «восторг» и «подъем».
Также выяснилось, что 61% женщин и скромные на их фоне 47% прeдставителей противопoложного лагеря лучше и спокойней чувствуют себя на свободе (в одиночестве), и на галеры новых отношений их и пряникaми в сметане не заманишь. А теплые чувства к бывшим сохраняют лишь 8% женщин и целых 17% мужчин.
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Британское издание The Time провело исследование на тему "Кому после развода жить хорошо".
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