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Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

30.09.2018 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мир идет по пути интеграции. Интеграционные образования не дань моде, скорее необходимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь вместе проще всё: и жить, и работать, и если надо защищаться. Конечно, если партнеры блюдут не только собственные интересы.

Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

В Душанбе встречались лидеры Содружества Независимых Государств, интеграционного проекта, созданного по следам СССР как попытка сохранить политическое взаимодействие бывших советских республик.

Почти 27 лет существует СНГ, лидеры регулярно проводят заседания, декларируя приверженность укреплять связи. Но очевидно: эффективность взаимодействия может и должна быть выше, чем сейчас. Тем более внешние условия обязывают.

Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Путь решения задачи – из уст белорусского лидера: адаптация содружества к современным реалиям, синхронизация взаимодействия в СНГ с интеграцией в Большой Евразии. Призыв к единству - в условиях разрушения сложившейся системы международной торговли.

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Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Уже после саммита Александр Лукашенко расскажет нашим коллегам: все же главная тема, которую поднимали лидеры, - это безопасность. Обсуждалась она не только на общем заседании, но и на двусторонних встречах, в том числе президентов Беларуси и России. Оно и понятно: действия западных государств и НАТО - у наших границ. Взять хотя бы готовность Польши разместить у себя американскую военную базу. Можем ли мы закрыть на это глаза?

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Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Правды ради стоит отметить, что визит Александра Лукашенко в Душанбе был направлен не только на укрепление интеграционного взаимодействия в рамках СНГ. Беларусь и Таджикистан намерены наращивать в первую очередь торгово-экономические связи – с учетом того, что на политической арене вопросов не возникает. Наша страна готова участвовать в индустриализации Таджикистана, развивать промкооперацию.

Подробности рабочего визита Президента в Таджикистан – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Мир идет по пути интеграции. Интеграционные образования не дань моде, скорее необходимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь вместе...
 
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