"Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло". Драгун - о том, как забил на 53-й минуте

Хавбек Станислав Драгун прокомментировал клубной пресс-службе свой гол на 53-й минуте, после которого счет в воскресном «класико» сравнялся.

— Мой гол? Вышло очень символично. Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан.

Ничья нас не устраивала — в столь особенном поединке, первом домашнем после смерти Анатолия Анатольевича, при классной поддержке трибун требовалось брать три очка. Своими упорством, активностью мы такой результат заслужили.