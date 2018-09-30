|
"Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло". Драгун - о том, как забил на 53-й минуте
Хавбек Станислав Драгун
— Мой гол? Вышло очень символично. Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан.
Ничья нас не устраивала — в столь особенном поединке, первом домашнем после смерти Анатолия Анатольевича, при классной поддержке трибун требовалось брать три очка. Своими упорством, активностью мы такой результат заслужили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло". Драгун - о том, как забил на 53-й минуте
Автор супергола в ворота минского "Динамо" поделился эмоциями от "класико".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)