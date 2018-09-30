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"Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло". Драгун - о том, как забил на 53-й минуте

30.09.2018 23:12 — Разное | Tut.by  
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Хавбек Станислав Драгун прокомментировал клубной пресс-службе свой гол на 53-й минуте, после которого счет в воскресном «класико» сравнялся.

— Мой гол? Вышло очень символично. Видел вставших и аплодирующих людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан.

Ничья нас не устраивала — в столь особенном поединке, первом домашнем после смерти Анатолия Анатольевича, при классной поддержке трибун требовалось брать три очка. Своими упорством, активностью мы такой результат заслужили.

 
 
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