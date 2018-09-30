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"Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении... может закрыть ротик". Бага - о победе БАТЭ в "класико"
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага, для которого
— Важнейшая и тяжелая победа. Банально, но так и есть Дали сопернику фору, а потом неимоверными условиями вышли из сложной ситуации.
— Почему не получилась стартовая тридцатиминутка?
— Трудно сказать. Нормальный вроде график. Ничего не предвещало. Пообщаемся, разберемся. Пока не готов ответить на этот вопрос. Честно.
— Вам пришлось перестраивать по ходу тайма команду?
— Задача была доиграть до перерыва и выдохнуть. Пропустили гол. Ничего страшного. Мы опытная команда. Играли дома и никакой паники не возникло.
— Какие мысли посетили, когда забил Драгун на 53-й минуте?
— Никаких. Зато сейчас могу сказать, что это мистика и фантастика. Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении… может закрыть ротик и понять, что этот человек сделал для нашего футбола и клуба. На 53-й минуте закрылись все вопросы.
— Победа накануне матча с ПАОКом — плюс?
— Я не думал о ПАОКе. После того, что произошло на 53-й минуте, я бы о нем не говорил вообще. Все оголенные провода стеклись в Борисов. И фотография Анатолия Капского на входе, и принципиальный соперник, и все-все-все. ПАОК играет с «Олимпиакосом».
— Для вас это первое «класико». Какие эмоции, если вынести за скобки эту историю?
— Ту историю за скобки вынести не могу. Мне «класико» после того, что случилось 22-го до лампочки. Какой счет, кто выиграл — до одного места. Потому что, потому что.
— После «Торпедо» вы сказали, что те три очка были важными. А сегодняшние?
— Я бы не стал спекулировать ситуацией. С автозаводцами мы играли на третий день после того, что видели на «Борисов-Арене». Дай бог, чтобы такой ситуации ни у кого не было.
А сегодня были важнейшие три очка с точки зрения турнирной ситуации. Вот и все, — сообщает
Напомним, БАТЭ после 23-го тура опережает минское «Динамо» в чемпионате на 12 очков. 4 октября команда сыграет на «Борисов-Арене» в Лиге Европы против греческого ПАОКа.
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"Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении... может закрыть ротик". Бага - о победе БАТЭ в "класико"
Главный тренер БАТЭ эмоционально прокомментировал гол Станислава Драгуна на 53-й минуте и честно признал, что не знает причин провала команды в первые 30 минут.
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