"Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении... может закрыть ротик". Бага - о победе БАТЭ в "класико"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага, для которого победа в «класико» (2:1) стала первой в его карьере рулевого, эмоционально прокомментировал гол Станислава Драгуна на 53-й минуте, честно признал, что не знает причин провала команды в первые 30 минут и не думает пока о матче в Лиге Европы против ПАОКа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Важнейшая и тяжелая победа. Банально, но так и есть Дали сопернику фору, а потом неимоверными условиями вышли из сложной ситуации.

— Почему не получилась стартовая тридцатиминутка?

— Трудно сказать. Нормальный вроде график. Ничего не предвещало. Пообщаемся, разберемся. Пока не готов ответить на этот вопрос. Честно.

— Вам пришлось перестраивать по ходу тайма команду?

— Задача была доиграть до перерыва и выдохнуть. Пропустили гол. Ничего страшного. Мы опытная команда. Играли дома и никакой паники не возникло.

— Какие мысли посетили, когда забил Драгун на 53-й минуте?

— Никаких. Зато сейчас могу сказать, что это мистика и фантастика. Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении… может закрыть ротик и понять, что этот человек сделал для нашего футбола и клуба. На 53-й минуте закрылись все вопросы.

— Победа накануне матча с ПАОКом — плюс?

— Я не думал о ПАОКе. После того, что произошло на 53-й минуте, я бы о нем не говорил вообще. Все оголенные провода стеклись в Борисов. И фотография Анатолия Капского на входе, и принципиальный соперник, и все-все-все. ПАОК играет с «Олимпиакосом».

— Для вас это первое «класико». Какие эмоции, если вынести за скобки эту историю?

— Ту историю за скобки вынести не могу. Мне «класико» после того, что случилось 22-го до лампочки. Какой счет, кто выиграл — до одного места. Потому что, потому что.

— После «Торпедо» вы сказали, что те три очка были важными. А сегодняшние?

— Я бы не стал спекулировать ситуацией. С автозаводцами мы играли на третий день после того, что видели на «Борисов-Арене». Дай бог, чтобы такой ситуации ни у кого не было.

А сегодня были важнейшие три очка с точки зрения турнирной ситуации. Вот и все, — сообщает корреспондент «Прессбола» .

Напомним, БАТЭ после 23-го тура опережает минское «Динамо» в чемпионате на 12 очков. 4 октября команда сыграет на «Борисов-Арене» в Лиге Европы против греческого ПАОКа.