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Ликвидация «Дельта-Банка» продлена на год: кредиторам еще не вернули около 18 млн долларов

01.10.2018 00:09 — Разное | Ежедневник  
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Ликвидация «Дельта-Банка» продлена на год: кредиторам еще не вернули около 18 млн долларов

news.tut.by

На 1 июля 2018 года кредиторы «Дельта-Банка» получили 87% необходимой суммы. Верховный суд Беларуси принял решение еще на год продлить ликвидационное производство банка, тянущееся с 2015 года.

Как говорится  в отчете управляющего о банкротстве «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», по состоянию на 01.07.2018 года кредиторам «Дельта-Банка» возмещено 87% от всей задолженности. Это - 103 698,4 тыс. рублей, 65 849,7 долларов, 12 834,0 тыс. евро и 4 127,7 тыс. росс. рублей. В частности, «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» выплатило физическим лицам 75 698,3 тыс. рублей, 53 341,4 тыс. долларов. США и  8 999,3 тыс. евро, требования других кредиторов были погашены в  сумме эквивалентной 61 124,9 тыс. рублей.

На указанную дату долг «Дельта-Банка» перед своими клиентами составлял 37 562,1 тыс. рублей. Как говорится в отчете агентства, за период осуществления ликвидационного производства (с 2015 года) количество кредитных договоров сократилось и по состоянию на 01.07.2018 осталось 46,3 тыс. кредитных договоров и 36,2 тыс. кредитополучателей.

Чтобы удовлетворить их требования, конкурсный управляющий реализует имущество банка. Ранее предполагалось, что полностью закрыть долги получится до 31.12.2018 года.  Однако, оказалось, что  завершить ликвидационное производство к этому сроку « с наибольшим обеспечением интересов кредиторов не представляется возможным в связи с необходимостью реализации значительного количества имущества (в том числе недвижимого), а также необходимостью осуществления расчетов со значительным количеством кредиторов». Поэтому, оценив доводы управляющего и лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, «что срок ликвидационного производства необходимо продлить до 31.12.2019 года».

Проблемы у белорусского «Дельта-Банка» начались в 2015 году.

 «Дельта Банк» действовал  на белорусском рынке с 2001 года, сначала - как «сэзовский» «Атом Банк». В 2007 году новую жизнь ему дал  известный украинский банкир Николай Лагун.  Он провел ребрендинг и инвестировал в создание крупного игрока на розничном банковском рынке.  Попутно украинский инвестор покупал  страховые активы («Пенсионные гарантии», «Бенир», «Белорусский народный страховой пенсионный фонд») и вкладывал деньги в недвижимость («Гольф Клуб») и ретейл («Родная сторона»).

Нацбанк обратил внимание на ситуацию в белорусском «Дельта Банке» сразу после появления информации о крахе его украинского прародителя: в марте 2015 года Национальный банк Украины признал  четвертое по величине банковское учреждение страны неплатежеспособным и ввел на нем временную администрацию.

В марте 2015 года Нацбанк Беларуси, в свою очередь, отозвал лицензию у белорусской дочки «в связи с невыполнением отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами».

В этом же году Верховный суд Беларуси принял решение о признании «Дельта Банка» банкротом и открыл в его отношении ликвидационное производство. Практически всем физическим лицам-вкладчикам «Дельта Банка» сразу были возращены деньги – около 100 млн долларов.  Погашение требований юридических лиц продолжается до си пор.  Среди видных кредиторов банка фигурировали «Интерсервис», МТС, «Белтехэкспорт», «Спартак», «Аква-Минск».   

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 июля 2018 года кредиторы «Дельта-Банка» получили 87% необходимой суммы. Верховный суд Беларуси принял решение еще на год продлить ликвидационное производство...
 
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