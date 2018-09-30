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БГК в драматичной концовке вырвал победу у минского СКА, уступая с разницей в 4 мяча

01.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Гандболисты БГК имени Мешкова в драматичном матче обыграли в гостях главного конкурента по чемпионату Беларуси — минский СКА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59282.php

БГК в драматичной концовке вырвал победу у минского СКА, уступая с разницей в 4 мяча

Фото: bgk-meshkova.com

СКА (Минск) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 32:33 (17:18).

СКА: Мороз, Кишов; Рабушко, Гирик, Гарбуз (5), Хадкевич (4), Жила, Алехин (6), Сотник, Никуленков (5), Камышик, Кривенко (2), Ушал, Вайлупов (3), Бохан (2), Бровко (5)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Будейко, Ященко, Кулак (3), Шкуринский (7), Бочко, Юринок (4), Потеко (2), Ивич (1), Горак, Обранович, Сельвесюк (3), Джукич (6), Куран, Шилович 7)

Уверенно начав поединок и захватив лидерство (6:2, 7:3), брестчане затем позволили сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. А к 40-й минуте армейцы даже создали вполне комфортный перевес в 4 гола (23:19). Но минчан подводили многочисленные удаления, а в драматичной концовке БГК все же переломил ход игры и вырвал победу.

В турнирной таблице БГК с 8 очками после 4 игр догнал армейцев СКА, у которого 8 баллов после 5 матчей. Следом расположились могилевский «Машека» — 6 очков (5 матчей), гродненский «Кронон» — 4 (5), «Гомель» — 2 (5) и Беларусь-2000 — 0 (4).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова в драматичном матче обыграли в гостях главного конкурента по чемпионату Беларуси — минский СКА. Фото: bgk-meshkova.com СКА (Минск) — БГК им....
 
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