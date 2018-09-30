Зима близко: как сохранить в тепле дом, баню и балкон без больших затрат?

Зима неизбежно приближается. Несколько ночей назад столбики термометров показывали почти нулевую температуру. Вместе с этим, медики завезли новую вакцину от гриппа, а коммунальщики заявили о готовности к отопительному периоду. Холода - не за горами.





И если в домах и квартирах брестчан зимой будет тепло благодаря отоплению (у кого-то - центральному, у кого-то - газовому), то в таких местах, как бани и дачные домики в большинстве случаев будет царить холод. Потому как подвод газа в них либо невозможен совсем, либо является достаточно дорогим делом. А топить печь, камин или буржуйку тоже не совсем большое удовольствие.

Да что говорить о дачных домиках или банях, если даже остекленные лоджии и балконы находятся не в лучшем положении. Какие альтернативные варианты отопления существуют и как не замерзнуть зимой? Об этом наша статья, подготовленная на основании консультации с Виктором - руководителем первого специализированного салона теплых полов и отопления в Бресте.

Самое эффективное решение «холодного» вопроса в такой ситуации - теплый пол. И это совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд. Не нужно будет подключаться к основной системе отопления или проводить еще какие-то махинации. Все, что нужно для его функционирования - это электричество. И снова спешим развеять возможные сомнения относительно энергоэффективности: электро-водяной теплый пол XL-PIPE может смело стать основным источником тепла в помещении.

Что такое XL-PIPE и почему это выгодно?

Теплый пол XL-PIPE представляет собой трубу из сшитого полиэтилена, заполненную нетоксичным антифризом с двумя изолированными греющими жилами внутри. В отличие от обычного электрического теплого пола, в данном случае кабель греет жидкость в трубе, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию. Для России с её холодными зимами среднее потребление электричества составляет 17,4 Вт на м.кв., на одной хорошо утепленной даче рядом с Брестом этот показатель держится на уровне 4-5 Вт на м.кв.

Для сравнения: обычный кабельный теплый пол потребляет 40-50 Ватт электроэнергии на квадратный метр.





Без котла

Теперь не потребуется покупать котёл и отводить для него помещение под котельную или топочную при устройстве твердотопливного котла.

Минимальные капитальные затраты

Нет необходимости делать проект на газ, подводить его к дому. Отсутствие радиаторов на стенах.

Автономно

Не требует обслуживания. Для включения отопления нужно просто включить теплый пол.

Экономия электроэнергии

Самая экономичная система отопления. Средний расход электроэнергии 17,4 Вт/м.кв. Расход электроэнергии от 4 Вт/м.кв. - это самый низкий фактический показатель у наших клиентов.

Быстрый монтаж

В зависимости от площади монтаж производится от 1 дня до 1 недели.

Любое напольное покрытие

Плитка, ламинат, ковролин, винил, паркетная доска и другие напольные покрытия кроме половой доски.

Не боится запирания мебелью

Единственный электрический теплый пол, который не ограничивает Вашу фантазию в расстановке мебели. Вы всегда сможете сделать перепланировку, не ограничивая себя в пространстве Вашего дома.

Ремонт без вскрытия пола

Единственный электрический теплый пол для ремонта которого не требуется вскрывать напольное покрытие.

Задайте свой микро-климат в каждой комнате.

Для включения отопления в одной из комнат, включайте его только в этой комнате и управляйте отоплением каждого помещения отдельно.

Кому нужен обогрев XL-PIPE?

Конечно, самый распространенный источник тепла в Бресте - это газовое отопление. Но существует ряд случаев, когда его применение невозможно или нецелесообразно. Например, баня или летняя кухня. Отдельно газ к ним провести нельзя. И если в этом случае есть хоть какие-то варианты с отопительной магистралью из основного строения, то большинство дачных домиков совсем не имеют такой возможности. Также теплый пол XL-PIPE очень удобен при остеклении (и, конечно же, утеплении) балконов и лоджий: нет необходимости врезки в основную систему отопления (учитывая, что по закону это все делается с большими документальными сложностями).

Итак, вкратце об основных моментах использования XL-PIPE:

На сегодняшний день его использование на дачах выходит дешевле газа. А наличие режима «не промерзания» в зимний период добавит удобства при эксплуатации. И даже при отсутствии хозяина на даче существует возможность удалённого управления теплым полом через интернет, благодаря специальному приложению на телефоне.

Если рассматривать городской вариант бани, то здесь теплый пол XL-PIPE тоже выигрывает. Потому как прокладка теплотрассы от дома является дорогим удовольствием, потому как теплопотери значительно увеличат потребление газа впустую.

И еще: из электрических вариантов отопления теплый пол XL-PIPE является самым экономичным решением.

Интересно: изначально теплые полы начали применять в Южной Корее и скандинавских странах, таких как Норвегия и Дания. А уже оттуда они разошлись по всему миру.





Другие варианты применения

Кроме применения теплого пола XL-PIPE, в «Салоне теплых полов» предложат и другие решения для защиты от обледенения кровли, ступеней и дорожек. Что является хорошим вариантом не только для частного использования, но и для коммерческого.

Где посмотреть?

Конечно, слова - это хорошо, но где посмотреть все вышесказанное вживую? Для этого можно приехать в «Салон теплых полов» на Гоголя, 87 и лично ознакомиться с устройством системы.





Во-первых, здесь вам всегда скажут правду. И если в вашей ситуации теплый пол окажется не лучшим решением, вы об этом обязательно будете проинформированы.

Во-вторых, в салоне можно полностью разобраться с работой системы, подобрать себе необходимые терморегуляторы. Важно, что все они находятся во включенном состоянии, что позволяет на месте понять, как работает тот или иной регулятор и какими функциями оборудован.





В-третьих, можно ознакомиться с образцами трубы и кабеля в разрезе, проверить их на горение и плавление.

Если же вам захочется чего-то эксклюзивного, то специалисты салона могут осуществить поставку практически любого вида теплого пола из представленных на рынке Беларуси.

Акции и рассрочки

Для новосёлов в «Салоне теплых полов» действует постоянная скидка 8%. Также доступны рассрочки до полугода по картам рассрочек: «Халва», «Смарт карта», «Карта покупок».





Как заказать?

Чтобы узнать стоимость теплого пола для вашего помещения, лучше всего посетить «Салон теплых полов» с планом дома или бани. При этом крайне желательно знать, какими материалами и по какой технологии произведено утепление помещения (потому что это достаточно важный факт при планировании отопления). Специалисты предложат различные варианты: от самого простого и дешевого до максимально удобного. Конечно, вместе с материалами для теплого пола предоставляется квалифицированный монтаж с настоящей гарантией (это значит, что фразы «этот случай не гарантийный» вы не услышите).

Если вас интересует более подробная информация по отоплению от гидро-электрического теплого пола XL-PIPE, вы можете ознакомиться с ней на сайте teplozona.by . Если же хочется узнать о всех вариантах теплого пола, тогда можно посетить сайт heat.by . А лучше всего зайти в «Салон теплых полов» и самостоятельно посмотреть, изучить и попробовать все варианты обогрева пола.



Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Так гласит народная мудрость, проверенная годами! И осуществить это вам помогут в «Салоне теплых полов».



Адрес: г. Брест, Гоголя, 87 (въезд с ул. Папанина)



Телефон: (+375 29) 53-53-992 МТС; (+375 29) 53-53-992 Велком



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