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В ГАИ рассказали, где в октябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.10.2018 07:05 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в октябре 2018 года.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

 

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108, и проспекте Независимости, 156. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 23, и пересечении проспекта Независимости с улице Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 34-го километра внешнего и внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.
 
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