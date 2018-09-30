В ГАИ рассказали, где в октябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в октябре 2018 года.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108, и проспекте Независимости, 156. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 23, и пересечении проспекта Независимости с улице Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 34-го километра внешнего и внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.