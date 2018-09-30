|
Доллар и евро могут вырасти, но доля неопределенности сохраняется
Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).
– Если говорить об итогах завершившейся валютной недели, то у нас рубль ослабел довольно заметно – на 1,8%. При этом он падал ко всем трем валютам, что свидетельствует о наличии дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке.
Ничего необычного в этом нет: такое регулярно случается в начале и в конце месяца. Это связано с операциями предприятий.
Стоит также отметить, что доллар подорожал гораздо более существенно, чем евро. Это связано с тем, что на мировом рынке
В очередной раз
Реальность расходится с прогнозом, причем в лучшую для доллара сторону.
Этот фактор оказывает американской валюте поддержку – как сейчас, так и в прошлые месяцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки прогнозам, доллар в Беларуси на завершившейся валютной неделе вырос.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)