Доллар и евро могут вырасти, но доля неопределенности сохраняется

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Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

– Если говорить об итогах завершившейся валютной недели, то у нас рубль ослабел довольно заметно – на 1,8%. При этом он падал ко всем трем валютам, что свидетельствует о наличии дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ничего необычного в этом нет: такое регулярно случается в начале и в конце месяца. Это связано с операциями предприятий.

Стоит также отметить, что доллар подорожал гораздо более существенно, чем евро. Это связано с тем, что на мировом рынке доллар тоже подорожал ко многим валютам. Таким образом, американская валюта отреагировала на итоги заседания ФРС США, которое состоялось в среду.

В очередной раз Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку – это уже третье повышение в 2018 году. Есть ожидания, что в декабре состоится еще и четвертое повышение, хотя изначально официальный прогноз ФРС предполагал, что в этом году ставка будет повышена трижды.

Реальность расходится с прогнозом, причем в лучшую для доллара сторону.

Этот фактор оказывает американской валюте поддержку – как сейчас, так и в прошлые месяцы.