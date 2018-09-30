"Иногда можно и потратиться". Популярные в Instagram белорусы советуют рестораны в Минске

Минск — город, где дорогие рестораны и дешевые забегаловки открываются с завидной регулярностью. Чтобы вы не потратили деньги зря, AFISHA.TUT.BY попросила популярных в Instagram белорусов посоветовать надежные заведения. Помимо своих любимых мест, блогеры рассказали и о модных барах и ресторанах. Впрочем, их список с прошлого года не особенно изменился.





«Есть классика. А есть вкусные, молодежные, веселые места»

Фото из личного архива героини

По мнению Натальи Лебедевой (23 тысячи подписчиков в Instagram ), список модных мест Минска последний год бессменно возглавляет BAR: DOT XX1.

— Почему? Шикарная фотозона прямо в лифте, ванна с бутылочками Moet на входе — именно это публикуют посетители ресторана в свой инстаграм.

Но в городе появляются и новые точки для чекинов в соцсетях, продолжает девушка. Это Astoria Riverside и их зимний сад, ресторан «Сибирь» и их большой зеленый медведь на входе, ресторан ButterBro и красивая белая корова.

— Еще из-за летней террасы очень популярен ресторан Ember. Его фишка — в меню есть блюда, которые готовят при вас. Список модных ресторанов завершу Café de Paris — это классика, ничего не добавишь.

Наталья с легкостью перечисляет не только модные рестораны, но и модные бары. Это Bobo, «Мама Стифлера», «Чайный пьяница» и Ayahuasca. Чтобы попеть в караоке, девушка предпочитает Jelsomino. А вот для того чтобы вкусно поесть, заходит в другие места.

— Номер один — это ButterBro. Такого меню нет ни в одном заведении. Еще вас вкусно покормят в Grand Cafe (обожаю салат с дыней и пармской ветчиной). Опять же это заведение из категории «классика». «Пересмешник» и «Винный шкаф» — вкусно, молодежно, весело.



Рестобар Bobo. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но своим любимым заведением, где бывает минимум четыре раза в месяц, девушка называет «Мяту».

— Там готовят самые вкусные мидии! Обязательно попробуйте их с бокалом розового. Недавним открытием для меня стал «Дом», а вот из классики без раздумий назову «Гурман». Ну где еще в городе вам подадут такой потрясающий хлеб? От себя посоветую попробовать там салат с курицей и авокадо.

«Когда о хорошем заведении мало кто знает, оно становится крутым вдвойне»

Блогер Павел Бабарико (155 тысяч подписчиков в Instagram ) подмечает, что в этом году в инстаграме чаще всего встречалась «Песочница».

— Это неудивительно, потому что Минск очень давно ждал подобную локацию. Место стильное и атмосферное — я и сам люблю иногда зайти, — говорит молодой человек.

Сам Паша за вкусным пловом ходит в «Чайхана Баклажан». Чайхана Lounge Café выбирает за террасу с шикарным видом на Немигу и «нереальные закаты».

— Выпиваю я крайне редко, но иногда с друзьями заходим в «Банки Бутылки». Если хочу поесть быстро — иду в KFC. Самое вкусное какао готовят в «Лавке». Самое любимое место для встречи с друзьями «на кофе» — Surf Coffee. Посидеть в одиночестве и выпить чаю со вкусными пирогами можно в «Штолле» на Раковской.



«Песочница» во время фестиваля Tuborg Open Fest. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Еще в списке понравившихся ему мест блогер упоминает кальянную DNK, которая недавно открылась около стелы «Минск — город-герой».

— О ней мало кто знает, поэтому место вдвойне крутое. Ребята хорошо делают свою работу, атмосфера непринужденная, людей мало, музыка хорошая. В общем, полный комплект для приятного вечера, — резюмирует блогер.

«Есть дорогие места, а есть места не для фотосессий»

Мария Шиманская (22 тысячи подписчиков в Instagram ) сразу предупреждает: она не «клубный» человек. Поэтому о модных клубах и о барах ничего рассказать не может. Из «модных» заведений она тоже упоминает Ember, потому что часто видит в ленте красивые фото с зелеными диванчиками и видом на Немигу.

— Атмосфера уютная, люди туда ходят приятные и ухоженные, а персонал работает на высшем уровне, что лично для меня очень важно.

В списке «модных» у нее значатся уже упомянутые Cafe de Paris и Gurman. Первое заведение Мария определяет как «дорогой ресторан для дорогих гостей» и отмечает, что порции там небольшие — одной сыт не будешь.

— В «Гурмане» же совершенно обычная атмосфера, скажем так — не для фотосессий. Зато вкусно и недорого. Мне там нравится крем-суп из брокколи и запеченные пельмени с сыром.



Бургерная B.B.J. на Михалово. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В списке Марии есть еще несколько мест, где она часто бывает. Первое — бургерная B.B.J., куда девушка приезжает только с 12.00 до 16.00 за недорогим обеденным сетом и авторским морсом. Второе — Belvedere, где всегда вкусно и недорого. Третье — «Шикари», где девушка любит ужинать. Четвертое — McDonald’s, куда девушка заезжает, если совсем нет времени.

— Открытием же для меня стала серия сетов из ресторана Tokiny. С ними познакомилась этим летом в «Песочнице». Из всех представителей понравились больше всех. Идеально умеют подбирать и сочетать ингредиенты.

«Не люблю новые заведения, хожу в уже проверенные»

Блогер Максим Пушкин (27 тысяч подписчиков в Instagram ) не называет модных столичных мест. Все из-за того, что он предпочитает ходить в уже проверенные заведения.

Любимых мест у него девять. В списке есть и дорогие рестораны, и обычные точки с шаурмой. Это «Чайный пьяница», «Хинкальня», Marconi, «Дом», «Бессонница», «Мята Восток», «Цiкава», My Dear Kebab, Feelini.

— За месяц стараюсь посетить все заведения, которые перечислил выше. Каждую неделю точно заезжаю в Marconi за двойным капучино, в «Хинкальню» — за хачапури, в «Чайный пьяница» — за чизкейком.

Пушкин говорит, что если действительно хочет вкусно поесть, то предпочитает делать это дома.

— Если такой возможности нет, могу заказать пиццу в Dominos и съесть ее прямо в парке, могу заехать в паб «1067» за бургером. Как вариант — «Лидо», но последнее время там стало совсем недешево для бистро. Еще очень люблю выпить суп и заесть стаканом (он съедобный) в «Супкультуре», заехать за бургером в McDonald’s или поесть острой еды в Mai Thai.

Личным заведением-открытием для Максима стал ресторан восточной кухни «Чайный пьяница». Хоть «Пьяница» понравился Пушкину далеко не с первого раза.

— Зашел в первые дни открытия, заказал чай и понял, что больше не приду. Цена чая была ну очень большой (12−15 рублей). Так получилось, что дал заведению еще один шанс. Попробовал еду, лимонады, кальян и понял, что там круто. Если не считать дорогой чай, — смеется Максим.



«Чайный пьяница». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Парень хвалит это заведение еще и за летнюю террасу. Она в центре Минска, но людей на ней немного, отмечает собеседник.

— Везде старые домики, живая музыка доносится с Зыбицкой, светит солнце. Кайф, одним словом. Было время, когда за лимонадом с чизкейком ездил туда чуть ли не каждый день.

Напоследок просим Максима перечислить места, в которые бы он посоветовал сходить с девушкой. Он называет все те заведения, что уже перечислял, дополняя лишь двумя новыми.

— Если хочется выпить с ней вкусный коктейль, советую сходить в MADMEN. Если угостить десертом, то в Wake Up Coffee. Приготовьтесь, что десерты там дорогие, но раз угощаете девушку, можно и потратиться.

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