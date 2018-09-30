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Автор победного гола в "класико": Как после этого не верить в судьбу, в знаки?

01.10.2018 07:57 — Разное | Tut.by  
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Защитник БАТЭ Денис Поляков рассказал, благодаря чему забил победный мяч в воскресном «класико» против минского «Динамо», сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: fcbate.by

— Белорусское «класико» всегда стоит особняком. Мы старались играть в атакующий футбол, были заряжены на борьбу и, думаю, закономерно победили. Ну и гол на 53-й минуте, конечно… Как после этого не верить в судьбу, в знаки?

— Стартовые минут 20 команда выглядела не лучшим образом.

— Договаривались, что будем действовать агрессивно со стартового свистка. Но не все зависит от нас. Надо отдать должное «Динамо», которое очень хорошо играло до перерыва. Благо мы сумели переломить ситуацию.

— Когда счет стал 0:1, возникла ли мысль, что в первом домашнем матче без Анатолия Капского БАТЭ не имеет права уступить?

— Конечно. По-другому никак. И Анатолич ушел, и если посмотреть в таблицу, то было понятно: побеждаем ближайшего преследователя — и отрываемся еще дальше.

— Твой победный гол — это…

— Наверное, шестое чувство снова не подвело. Я уже забивал в похожем стиле — и минскому «Динамо», и «Атлетику» в Лиге чемпионов. Слава богу, и сейчас получилось удачно.

— В концовке встречи пришлось поволноваться?

— Напряжение чувствовалось. Плюс у соперников вышел высокий нападающий. Любой заброс, какой-то отскок — и возможны любые неприятности. Но мы справились!

 
 
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Защитник БАТЭ Денис Поляков рассказал, благодаря чему забил победный мяч в воскресном "класико" против минского "Динамо".
 
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